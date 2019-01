Congo-Kinshasa: La société civile appelle à la retenue afin de préserver la RDC de la ruine

Réunis mercredi 30 janvier 2019 à l'initiative du Collectif d'actions de la société civile (CASC), de l'Observatoire citoyen de la gouvernance et des droits sociaux (OCGDS) ainsi que de l'Institut de recherche en droits humains (IRDH), les acteurs de la société civile et ceux de mouvements citoyens ont analysé des enjeux contextuels en République démocratique du Congo (RDC). A l'issue de leur rencontre, ils ont formulé quelques recommandations à l'intention des nouvelles autorités du pays.

Une page étant tournée, l'heure est à l'évaluation du processus électoral. C'est le moins que l'on peut dire avec la rencontre, ce mercredi, d'importants acteurs de la société civile congolaise et ceux des mouvements citoyens. Le Centre d'études pour la promotion de l'action sociale (Cepas) a servi de cadre pour abriter ces assises.

Les Ong de défense des droits de l'homme, les associations de base et les mouvements citoyens, une soixantaine au total, ont insisté sur « l'établissement d'un véritable état de droit, l'amélioration des conditions sociales et l'application effective des recommandations de l'accord de la Saint Sylvestre, notamment, l'achèvement des mesures de décrispation politique ».

Appel à la retenue

Dans une déclaration commune lue par Danny Singoma, de l'Ogds signataires se déclarent « globalement satisfaits » de la paix et la sérénité qui ont caractérisé l'issue du processus électoral ayant abouti à l'alternance au sommet de l'Etat et au renouvellement des animateurs des institutions de la République.

Toutefois, ils relèvent qu'après la publication des résultats de la présidentielle, des discours identitaires ont été attisés, pour mettre en péril la coexistence communautaire et la solidarité nationale. Pour toutes ces structures, « il est inadmissible de se liguer en destructeur de l'œuvre démocratique qui a été construite depuis plusieurs années et pour laquelle beaucoup de congolais, en l'occurrence la société civile, ont payé le lourd tribut ».

C'est ainsi que les signataires condamnent un comportement qu'ils jugent « irresponsable ». Par conséquent, ils en appellent à la retenue afin de préserver la RDC de la ruine. Ils disent demeurer « vigilants » et s'engagent à décourager tout acte tendant à plonger le pays dans l'inconnu et retarder son développement socio-économique, dans le souci de protéger les acquis démocratiques enregistrés au travers l'alternance voulue au sommet de l'Etat.

Recommandations

Entre autres recommandations, la société civile congolaise, toute tendance confondue, est appelée à la vigilance et à œuvrer d'arrache-pied pour la paix et la solidarité nationale avec les messages de paix, de réconciliation, de cohabitation nationale et de tolérance mutuelle, dans le respect des principes républicains. Elle est appelée à se réorganiser et proposer rapidement au nouveau président élu, un cahier de charges en vue d'« améliorer significativement la gouvernance et satisfaire les besoins de la population ».

Aux acteurs politiques, il est recommandé un sens élevé de responsabilité, en développant des discours de tolérance et de fraternité et tout en privilégiant le dialogue dans le règlement pacifique de leurs divergences politiques.

Le nouveau pouvoir quant à lui doit œuvrer pour l'établissement d'un véritable Etat de droit ; l'amélioration des conditions sociales des citoyens ; le renforcement de la sécurité des biens et des personnes, la finalisation du cycle électoral, la redistribution équitable des ressources et l'application d'une véritable justice, gage de la réconciliation nationale, sans faire la chasse aux sorcières.

Ici, il ne s'agit pas selon eux, de jouer à la vengeance contre les membres de l'ancien régime, les poursuivre et leur arracher les biens. Ni les chérir non plus. Mais, plutôt, d'établir une justice objective.

« Que celui qui a un dossier judiciaire qui peut être prouvé qu'il soit objectivement poursuivi, mais qu'il ne soit pas poursuivi parce qu'il appartient à un groupe politique », précisé Me. Hubert Tshiswaka de l'IRDH. « Ceux qui sont impliqué dans les dossiers d'assassinats des crimes physiques et économiques doivent également subir la rigueur de la loi », a ajouté Rostin Manketa, directeur exécutif de la Voix des sans voix (VSV).