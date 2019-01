Congo-Kinshasa: À l'écoute du peuple

Il se montre pleinement à l'écoute du peuple en imprimant ses marques dans une société congolaise, où en réalité, tout est à refaire.

À peine proclamé cinquième président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est confronté à une grogne sociale. Il essaie d'y répondre avec promptitude, un peu comme pour rester dans la logique de son père, une logique lui rappelée le jour de son investiture : « le peuple d'abord ».

L'enjeu pour Tshisekedi est non seulement d'agir rapidement mais aussi de marquer les esprits avec des décisions qui rencontrent directement les besoins de la population. Fatshi est très attendu sur le front social.

La preuve, c'est que trois jours seulement après sa prestation de serment, les étudiants de l'Université de Lubumbashi ont manifesté contre la coupure de l'eau et de l'électricité ainsi que le réajustement des frais académiques. Des heurts, on déplore malheureusement des pertes en vies humaines. Aussitôt, des mesures sont prises : suspension de la hausse des frais académique et arrestation de l'officier ayant donné l'ordre de tirer sur les manifestants.

À Kinshasa, c'est le transport en commun qui est, du coup, paralysé. Les employés de la Société de transports du Congo entrent en grève pour réclamer des arriérés de salaire et la démission de leur Directeur général. En réponse, une rencontre est convoquée à la présidence de la République avec toutes les parties prenantes en présence des ministres des Finances et du Budget. L'issue, ce sont des instructions fermes données à la chaîne des dépenses publiques pour que soient libérés en procédure d'urgence les arriérés ainsi que tous les avantages revendiqués.

À l'évidence, les premiers jours à la tête du pays ne sont pas de tout repos pour Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs les prochains mois risquent d'être beaucoup plus rudes que prévu pour lui. Le nouveau président devra ainsi investir beaucoup, peut-être trop, pour gérer le pays avec des différentes revendications sociales et politiques... Le chef de l'État est ainsi appelé à rester à l'écoute, mais aussi à apporter avec son futur gouvernement, des réponses intelligibles sur les préoccupations majeures des Congolais.