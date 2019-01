Burkina Faso: Abdou Dramane Thombiano, SG du SYNAGSP - « Le gouvernement est plus terroriste que les terroristes

interview

Le secrétaire général du Syndicat national de la Garde de sécurité pénitentiaire (SYNAGSP), Abdou Dramane Thiombiano, et neuf autres de ses camarades ont été révoqués lors du Conseil des ministres du 14 novembre 2018, les activités du syndicat ont également été suspendues. Mais les agents suivent toujours le mouvement d'humeur si bien que les activités judiciaires sont bloquées. Et c'est juste le service minimum qui est assuré.

Nous avons joint au téléphone Abdou Dramane Thiombiano, le SG du SYNAGSP, pour comprendre comment le mouvement peut être suivi alors que le syndicat a été suspendu.

Il en vient à conclure que le gouvernement est plus terroriste que les terroristes parce qu'il soustrait jusqu'à 85 000 FCFA du salaire d'un fonctionnaire comme le GSP, qui n'est déjà pas bien rémunéré.

Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes le secrétaire général du syndicat ; peut-on être radié de la fonction publique et occuper ce poste ?

Dans tous les cas ce n'était pas le gouvernement qui m'avait promu à ce poste, ce sont les militants qui m'ont élu et je crois effectivement que c'est pour dire une fois de plus que ce n'était pas eux qui m'ont placé là. La preuve est qu'après ma radiation le mouvement d'humeur de la garde de sécurité pénitentiaire a continué.

Revenons sur la faute qui vous a valu cette sanction ; avec le recul, pensez-vous avoir bien agi ?

Il nous a été reproché la violation du domicile du ministre René Bagoro, la mise en danger de sa famille et la manifestation illégale. C'est pour ces infractions que nous avons été conduits devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou.

Plaintes pour lesquelles le procureur nous avait entendus. C'est après cela que nous avons été révoqués, comme quoi nous avons fait irruption chez le ministre et avons désarmé nos camarades.

Ce qui n'est pas vrai parce que les éléments qui se sont rendus chez le ministre l'ont fait à la demande des camarades qui étaient postés devant chez lui.

Une fois chez le ministre, ils ont échangé avec leurs collègues, pris le temps de vérifier les numéros des armes, de les compter et d'aller les remettre au magasin avec une mention.

Nous sommes étonnés d'apprendre que c'est une irruption et, pire, on nous parle de désarmement. Ceux qui sont allés prendre les armes n'étaient pas armés.

Comment des hommes sans armes peuvent aller désarmer des gens armés ? C'est une fausse accusation. Dans tous les cas, ce sont eux le gouvernement, ils font ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Mais nous n'allons pas céder.

Et si pendant ce temps quelque chose arrivait au ministre... ?

Nous n'avons pas parlé de désarmement, nous sommes allés prendre les armes qui étaient chez lui, c'est dans le cadre de notre mouvement d'humeur. Nous les avons prises, mais est-ce que quelque chose lui est arrivé ? Lorsque nous avons pris les armes, les autres devaient suivre.

Malheureusement, ça n'a pas été le cas. S'ils avaient suivi, nous quittions seulement le domicile du ministre. A lui de demander une autre force.

Cela n'est pas exclu. Nous avons quitté par exemple les juridictions, les domiciles du procureur du Faso, du doyen des juges d'instruction, mais aujourd'hui, est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose ?

Mais avec le recul pensez-vous avoir bien agi ?

Ecoutez, nous ne voyons pas où nous avons mal agi. Si nous en sommes arrivés là, c'est par la mauvaise volonté du gouvernement.

Ça fait plus de quatre mois que le mouvement dure ; à votre avis, comment doit-on faire pour sortir de ce blocage ?

Pour sortir de ce blocage, ce n'est pas sorcier. Cela dépend de la seule volonté du gouvernement. On est parti en mouvement d'humeur pour deux points : le manque criard de matériel, les indemnités et les décrets non appliqués.

Sur ces deux points, aurait-il fallu qu'il nous révoque pour comprendre que nous n'avons effectivement pas de matériel et qu'il faut en envoyer ? Il ne nous a fait parvenir que quatre pick-up. En ce qui concerne les tenues, il ne nous en a envoyé qu'un très petit nombre.

Concernant la question salariale, rien n'est fait. C'est suite à ces deux points que le gouvernement s'est arrangé pour allonger la liste de nos revendications, en révoquant certains, en faisant des déclarations, en suspendant le syndicat, en affectant arbitrairement nos militants, notamment le départ de notre directeur général. On a maintenant la réintégration des dix GSP révoqués, la mise en place du syndicat, l'arrêt des coupures de salaires.

Est-ce indiqué de mener des activités alors que le syndicat était suspendu jusqu'au 29 janvier dernier ?

A l'heure actuelle, le syndicat ne fait que coordonner les choses. Quand il s'agit de leurs avantages, ils sont obligés d'appeler les délégués locaux pour discuter.

Je crois que le lundi dernier, c'est le ministre de la Fonction publique qui a demandé à rencontrer le syndicat même s'ils ont pris la décision, la sale décision d'ailleurs, de suspendre le syndicat.

Et nous avons envoyé quatre camarades non révoqués pour répondre. Malheureusement, il n'y avait rien qui était lié à notre mouvement d'humeur. Il s'agissait de la remise à plat des salaires de tous les fonctionnaires burkinabè.

Nous en avons pris note. Dans tous les cas, suspendus ou pas, en février nous leur notifierons d'office notre désir de recommencer.

Nous avons été suspendus en Conseil des ministres le 14 novembre 2018, et la loi dit qu'après trois mois de suspension, le syndicat reprend ses activités en bonne et due forme. Ce qui veut dire que le 14 février, nous reprendrons nos activités.

Combien de GSP le Burkina compte-t-il ? Sont-ils tous syndiqués ?

Nous ne pouvons pas vous donner le nombre exact de GSP que compte le Burkina Faso, mais notre nombre avoisine 3000 à 4000. La majorité est syndiquée pour ne pas dire tous. La mobilisation montre effectivement que tous les GSP sont syndiqués.

A l'évidence, le ministre reconduit ne veut pas entendre parler de votre réintégration. Autant dire que vous n'aurez pas gain de cause ?

On va avoir gain de cause, puisque monsieur Bagoro n'est pas la justice. Il n'est qu'un individu, tout comme moi, qui protège ses intérêts, et c'est normal.

Ne dit-on pas qu'il faut savoir arrêter une grève, ou bien cela ne s'applique pas à vous ?

Savoir arrêter ? Il a été dit ici que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Cela est vrai puisque nous-mêmes faisons partie de ceux dont les droits ne sont pas respectés. Nous invitons le gouvernement à prendre ses responsabilités.

Car si nous-mêmes, en tant que GSP chargés de la sécurité des détenus et de la sécurité intérieure du pays, ne sommes pas pris au sérieux, c'est grave. Si ce n'est pas au Burkina Faso, je n'ai jamais vu ça.

Des gens qui sont en mouvement d'humeur pendant près de 4 mois et c'est la sourde oreille. C'est pour dire quoi ?

Ce gouvernement se fout des droits de l'homme et c'est tout. Personne n'est joyeux de faire un mouvement d'humeur encore moins des hommes qui ont été révoqués.

Les premières victimes sont les justiciables. Est-ce que vous n'avez pas de pincement au cœur ?

Non, les premières victimes, c'est nous, les révoqués. Mais nous avons un pincement au cœur à tout moment.

Et ceux qui attendent en prison depuis le mouvement parce qu'il n'y a pas de jugement ?

Nous aussi, nous sommes des victimes, car notre carrière est bloquée. Ce que les gens oublient, c'est que les premières victimes, c'est nous et ensuite viennent les personnes détenues.

Nous déplorons tout cela. Nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités pour respecter les droits de l'homme à tous les niveaux (GSP et personnes détenues).

Assurez-vous un service minimum actuellement ?

Ce n'est pas une grève, c'est un mouvement d'humeur. Nous faisons tout sauf deux de nos activités, à savoir l'escorte dans les juridictions et la réception des nouveaux détenus. Et pour cela, ils coupent 15 000 à 85 000 francs CFA sur les salaires. Nous ne comprenons pas sur quelle base ils le font.

A l'heure actuelle quand un détenu est malade, nous l'envoyons à l'hôpital, nous assurons les liens familiaux, leur sécurité et en même temps celle de tout le monde. Car, quoi qu'on dise, si les détenus s'échappent, ce sera la panique générale.

La preuve, durant notre mouvement d'humeur vous allez constater dans nos services que c'est le sérieux qu'on met à assurer la sécurité.

Il y a même des avocats qui ont effectivement dit qu'ils ont été interpellés par les détenus de la MACO (Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou) pour qu'ils puissent dire quelque chose en leur faveur.

Depuis que vous êtes radié, à quoi vous occupez-vous ?

Nous sommes à la maison, ceux qui ont des voyages les effectuent. Ce n'est pas à cause de la radiation que nous devons mourir ou abandonner quoi que ce soit. Nous avons porté plainte contre l'Etat burkinabè au niveau du conseil d'Etat et je crois que les choses suivent leur cours.

Est-ce qu'il y a une solidarité des camarades ?

Solidarité très affichée ! Depuis notre radiation jusqu'au moment où je vous parle, quand il y a une décision à prendre, les camarades me consultent.

Et à plusieurs reprises, le ministre lui-même a voulu rencontrer les délégués locaux pour un entretien (Il y a au moins trois à quatre semaines de cela, en gros un mois).

Il a fallu que je donne mon accord. Et c'est ce que j'ai fait d'autant plus que c'est ce que nous voulions avec lui. Nous avons cherché à le rencontrer mais il avait refusé. Maintenant, s'il décide d'ouvrir le dialogue, nous sommes partants.

Comment se manifeste cette solidarité ?

Cette solidarité, c'est le fait de ne pas céder même si on leur coupe le salaire. Vous voyez, si on enlève 85 000 F du salaire d'un fonctionnaire qui est déjà très mal payé comme ceux de notre corps, il en restera combien ?

Ce gouvernement-là est plus terroriste que les terroristes du Burkina. Vous ne pouvez pas prendre des décisions en faisant croire aux Burkinabè que les GSP sont les fonctionnaires les mieux payés après la police. Chose qui n'est pas vraie.

Concrètement, nos camarades se cotisent pour nous appuyer, nous qui sommes révoqués. Même si la somme qu'ils parviennent à réunir est insignifiante, on arrive à vivre avec. Nous avons sensibilisé nos familles à avoir en tête que papa ou le mari ne travaille pas. En attendant qu'il y ait un dénouement heureux.

Est-ce que vous pouvez nous donner le montant du salaire d'un GSP débutant ?

Pour un débutant, le salaire est d'un peu plus de 100 000 F CFA. Pourtant le gouvernement a parlé de 200 000 ou 180 000, chose qui n'est pas vraie. En plus, il bloque la carrière des agents.

Depuis que le statut a été voté en 2016, les gens sont bloqués dans leur carrière. Vous allez voir des assistants ou des GSP qui ont 20 ou 30 ans de service avec le même salaire. Au niveau des contrôleurs également, il y en a qui ont 30 ans, 15 ans ou 2 ans de service avec le même salaire. Mais on est dans quel pays ?

A la limite, ce sont des foutaises. Quand on parle, ils font la sourde oreille. Après l'insurrection, on a vu des cadres qui ont été incarcérés.

Pourtant lorsqu'ils étaient aux commandes et qu'on parlait de la prison, ce n'était pas une priorité. Quand eux-mêmes se sont retrouvés en prison, ils ont commencé à se rendre compte de ce qu'il fallait faire çà et là.

Ils sont allés jusqu'à amener des climatiseurs. Vous ne pouvez pas mettre des climatiseurs en prison maintenant. Au moment où vous étiez aux affaires, pourquoi vous n'y aviez pas pensé ?

J'interpelle chaque fois le gouvernement, car ce n'est pas exclu que ses membres aussi y fassent un tour. La prison est une affaire de tous sur laquelle chacun doit avoir un œil regardant et le bon.

Qu'est-ce que vous comptez faire si rien n'est fait jusqu'en mi-février ?

On va maintenir le mouvement. S'il y a nécessité de le durcir, nous le ferons. Parce que nous n'allons pas céder devant un gouvernement qui ne veut rien comprendre.

Vous voyez, quand le gouvernement veut faire croire à l'opinion que nous sommes insensibles à la situation de ce pays, que nous ne nous soucions pas de la réalité, c'est le contraire.

Aujourd'hui au niveau de la prison de haute sécurité, nous avons des terroristes, de très grands délinquants.

Nous avons ces gens sous notre surveillance, sous notre responsabilité. Mais nous-mêmes sommes mal payés. Je crois qu'un GSP ne devrait pas être un misérable exposé à toutes sortes de tentations et de corruptions.

Vous imaginez un instant, si l'on cède aux caprices de ces personnes dangereuses, ce que peut devenir le Burkina ? Alors même que certains sont gardés, les attaques continuent sur le terrain. C'est dans cette situation qu'on refuse de nous donner des moyens spécifiques.

Il faut être vraiment un GSP pour comprendre la lutte. Pour garder le secret professionnel, il y a des choses que je ne vais pas dévoiler, sinon toute la population va nous suivre dans notre mouvement d'humeur. Surtout les femmes. Les gens ne disent pas la vérité. Est-ce que ce sont les terroristes qui sont plus forts ou quoi ?

A quoi faites-vous allusion ?

Il y a quelque chose que les gens refusent de dire. Souvent, c'est le manque de matériel. On souffre réellement. Il faut avoir un mari qui part mourir pour comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tombés sous les balles des terroristes et, même pas deux mois après, leur famille n'a rien à manger.

Est-ce que c'est sérieux ? Tu meurs pour défendre la nation, et c'est ta famille qui souffre après. Tout dernièrement, ils ont décidé d'indemniser les personnes qui tombent lors des attaques terroristes. Oui, c'est bien, mais qu'ils donnent du matériel adéquat aux Forces de l'ordre et de défense pour qu'elles puissent mourir les armes à la main.

Que pensez-vous de la reconduite de votre ministre de tutelle, René Bagoro ?

Je ne trouve pas d'inconvénients à cela. Il dit même aux gens que je suis son ami et effectivement je le suis. Même si c'est une amitié derrière le poulailler. Un ami que tu révoques. Si c'était avec des preuves, ça pouvait se comprendre.

Le reconduire, ce n'est pas une mauvaise chose. Dans tous les cas, c'est lui qui a été à la base de tous les problèmes. Si on le reconduit, il doit être en mesure de les résoudre.

Il y a une semaine de cela, j'ai croisé l'ancien Haut-Représentant du président, aujourd'hui ministre de la Défense. Il était étonné d'apprendre que les GSP étaient en mouvement d'humeur.

Il a soutenu qu'il suivait un dossier sur le terrorisme qui s'est trouvé bloqué. On est dans quel pays ? Tout un Haut-Représentant ?

C'est la même chose avec le ministre de la Fonction publique, qui n'était lui non plus pas au courant. Je me demande bien si ces gens-là savent ce que veut dire « droits de l'homme » ou s'ils font semblant.