Congo-Kinshasa: Poursuite du mandat de la MONUSCO en RDC - Le Conseil de Sécurité bientôt à Kinshasa

La Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Zerrougui, était hier mercredi 30 janvier 2019 face aux médias. échanges ont eu lieu au quartier général de la Monusco à Gombe.

Visiblement ravie de se trouver devant les médias au siège de Monusco, la diplomate algérienne, assise juste à côté de Marshall, sa porte-parole , a expliqué à ses hôtes avoir été par l'actualité de ces derniers mois.

Elle a ensuite fait état aux médias de l'arrivée imminente d' délégation du Conseil de Sécurité en RDC. L'arrivée des onusiens s'explique par la fin du mandat en cours de la Monusco et début du prochain mandat des Casques Bleus en RDC dès le mois de 2019. C'est ainsi que les officiels congolais sont appelés à clairement à leurs hôtes de marque ce qu'ils attendent de la en ce qui concerne le nouveau bail. Et c'est au regard des des Congolais que le Conseil de Sécurité va définir les termes référence de ce prochain mandat des Casques Bleus.

Evitant d'anticiper, elle a laissé entendre que cela ne relève pas sa compétence. Mais la protection des civils et l'éradication groupes armés pourraient figurer dans l'agenda de la Monusco.

Elle a indiqué que le budget est lié logiquement à la nature effectifs et de la nature de la tâche à accomplir. Dans la foulée, elle est revenue sur sa visite de courtoisie d'avant hier au Chef de l'Etat. En somme, c'était pour le féliciter d'avoir été comme 5ème Chef de l'Etat et lui faire part du message félicitation sdu Secrétaire général de l'ONU à son endroit. C' aussi pour lui dire que la Monusco est toujours disposée à le Congo.

A la question de savoir ce qu'a répondu son illustre hôte au de maintien des Casques Bleus en RDC, Leila Zerrougui a éludé question. Selon elle, Félix Tshisekedi Tshilombo a plusieurs en tête en ce moment. Néanmoins, son hôte de marque a loué le qu'abat la Monusco et exprimé le souci de la voir travailler collaboration avec les FARDC pour éradiquer les groupes armés.

Autre « révélation » faite aux médias est qu'elle a parlé avec ce mercredi 30 janvier, s'abstenant de dévoiler le contenu.

Les questions des journalistes ont porté sur les rumeurs relatives une incursion des FDLR au Rwanda, en se servant de la RDC comme arrière, l'existence des « fosses communes » à Yumbi... ..Ou encore dans le cadre de la résolution 2109 du Conseil de Sécurité, il y a points pour lesquels elle regrette de n'avoir pas trouvé solutions.

Répondant à ces préoccupations, la cheffe de la Monusco a fait des contacts réguliers qu'elle a avec le ministre Congolais de Défense. Elle a reconnu qu'un groupe des combattants et dépendants ont quitté dernièrement le Nord- Kivu pour le Sud-Kivu. déplacement a fait croire à certaines personnes que ces comptaient faire des incursions au Rwanda. Kigali a été alerté et ministre de la Défense a sollicité l'appui de la Monusco, qu'on demander aux miliciens de déposer les armes et mettre tout en pour séparer les dépendants des éléments armés.

La diplomate algérienne a rappelé que les combattants du rapatriés au Rwanda vivaient dans des camps, plus précisément Kanyabayonga et Walungu. Regroupés à Goma, ces derniers avaient dirigés vers Gisenyi. C'est dans ce sens qu'elle ne peut confirmer l'absence des FDLR en terre congolaise.

L'hôte des médias a récusé l'existence des fosses communes à Yumbi, précisant que ce concept est souvent tributaire du phénomène exécutions extrajudiciaires, et insisté pour qu'on parle surtout tombes communes.

Elle a fait part de sa peine de n'avoir pas été en mesure d' pour que le drame de Yumbi n'ait pas lieu, que le processus se passe sans trop des problèmes, ou encore que l'éradication groupes armés se fasse très vite. Elle a avoué avoir essuyé des critiques mais ne tient pas rigueur à leurs auteurs.

La Monusco va « fêter » sa vingtième année en RDC et les sont nombreuses. Néanmoins, le déploiement d'une mission de paix un pays souverain est une tâche délicate et la Monusco n'a vocation de s'éterniser en RDC, a lâché Leila Zerrougui.