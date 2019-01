Congo-Kinshasa: La Société civile congolaise pour la consolidation de la paix

Plus de 60 activistes de la société civile, d'Ong et de mouvements citoyens venus de différentes provinces ont signé conjointement un communiqué de presse, reconnaissant le bon aboutissement du processus électoral. D'ores et déjà, ils s'activent pour apprêter un cahier de charges à soumettre au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

A l'initiative du Collectif d'Actions de la Société civile, l'Observatoire Citoyen de la Gouvernance et des Droits Sociaux et l'Institut de Recherche en Droits Humains, des activistes de société civile congolaise , des Ong, Associations de base mouvements citoyens se sont réunis hier mercredi 30 janvier 2019 la salle Père Henri De Decker, au Centre d'Etudes pour l' Sociale (Cepas), dans la commune de la Gombe. C'était pour l'état des lieux du processus électoral ayant abouti à la de Félix Antoine Tshisekedi comme vainqueur de l'élection du décembre 2019.

Devant la presse, ils se sont dit globalement satisfaits de la paix de la sérénité qui ont caractérisées l'issue du processus ayant abouti à l'alternance au sommet de l'Etat, et au des animateurs de plusieurs institutions de la République. Ils se réjouis aussi du rôle déterminant joué par la société civile dans diversité, en faveur du climat apaisé qui a régné avant, pendant après les scrutins, ainsi qu'au jour de la passation du pouvoir les Présidents entrant et sortant.

En leur qualité de gardiens de la société, ils ont constaté qu' la publication des résultats, notamment du scrutin présidentiel, discours identitaires ont été faits, susceptibles de mettre en la coexistence communautaire et la solidarité nationale. Après condamné, avec la dernière énergie, ce type de comportement, ils rappelé à l'opinion tant nationale qu'internationale que de Congolais ont payé de leur sang la lutte pour l'alternance au de l'Etat et l'avènement d'un Etat de droit en RDC. Soutenant que Congo est le patrimoine commun, le don béni du Créateur que Congolaises et Congolais doivent préserver car la vie de plus de millions d'âmes en dépend.

Dans cet élan patriotique, les signataires de la déclaration de ont recommandé la vigilance à tous afin de décourager tenterait de pousser la RDC vers le chaos, dans l'objectif de son développement socio-économique. C'est ainsi qu'ils appellent société civile, toutes tendances confondues, à œuvrer sans pour maintenir la flamme de la paix et de la solidarité nationale.

S'adressant aux acteurs politiques, ils leur recommandent un élevé de responsabilité, en développant des discours de tolérance de fraternité et en privilégiant le dialogue en vue du pacifique des divergences politiques entre eux. Quant au pouvoir, les mouvements citoyens leur recommandent d'œuvrer l'établissement d'un véritable Etat de droit, l'amélioration conditions sociales des citoyens, sans oublier le renforcement de sécurité et de la justice, la libération des prisonniers politiques d'opinions.

Enfin, aux partenaires internationaux de la RDC, il est d'apporter leur soutien au peuple congolais afin que l'espoir d' vie meilleure, dans une société démocratique, devienne réalité.