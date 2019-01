Congo-Kinshasa: Echange des voeux à la Régideso S.A - L'amélioration de la desserte en eau potable passe par une prise de conscience collective

Le Conseil d'administration de la Régideso S.A a procédé à l' des vœux avec le personnel de l'entreprise hier mercredi 30 2019 dans l'enceinte de la paroisse Notre Dame de Fatima, dans commune de la Gombe. Un seul message fort a été lancé aux agents cadres: une prise de conscience de tous sera salutaire pour un digne.

Yoko Yakembe, Président du Conseil d'Administrateur, qui a salué passation pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix au niveau de la Présidence, a demandé aux agents et cadres de Régideso S.A faire leur part du travail pour l'émergence d'un nouveau Congo. Cette année 2019, la Régideso totalisera 80 d'existence. Mais, elle se comporte comme une société de l' province de Léopoldville et de la province du Katanga, principalement trois grandes villes. Il s'agit de Matadi, Kinshasa Lubumbashi.

Mais, le travail fait est très utile pour la population qui ne se limite pas à l'ancienne province de Léopoldville, comprenait le Kongo Central, le Bandundu et Kinshasa ou le Katanga. y a d'autres provinces qui doivent être desservies.

Durant 80 ans, moins de 30% des Congolais ont bénéficié des de la Régideso. A ce rythme, il faut plusieurs siècles pour que distribution de l'eau potable atteigne un niveau respectable pour pays qui se veut une puissance hydrographique. Et pourtant l'eau, moyens financiers, les techniciens existent pour bien distribuer eau à travers toute la République.

Il a fait savoir que l'on peut changer pacifiquement et de civilisée les chefs d'Etat, mais ce qu'il faut se mettre en tête que ce n'est pas à ce niveau là que se situe la gestion du pays. se développer, les agents et cadres de la Régideso S.A commencer par comprendre que c'est l'abondance qui permettra répartition équitable des richesses. «La répartition démocratique la pauvreté ne rendra service à personne».

Pour obtenir cette abondance, le PCA Yoko Yakembe a estimé que le personnel doit se mettre d'accord qu'il faut produire beaucoup. cette production en grande quantité passe par un rationnel qui doit être aussi géré de manière responsable. année, la Régideso S.A n'enregistre pas un taux d'accroissement de desserte en eau potable. Ceci est dû au fait que la société se gère jour le jour et, est ignorante de ce qu'elle fera dans le futur. un développement harmonieux, tous les agents et cadres de la doivent commencer par mieux se connaître, travailler comme des et sœurs ayant une estime mutuelle. Que le meilleur, dans un déterminé, soit reconnu comme tel, sans tenir compte de ses tribunales ou ethniques.

Clément Mubiayi Nkashama, Directeur Général de la Régideso S.A, qui commencé par féliciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour élection comme Président de la République et Joseph Kabila pour passation pacifique du pouvoir, a précisé que l'année 2018 a l'homme au centre des actions et était consacrée aussi l'amélioration du rendement réseau dont la détérioration était inquiétante. Cela étant, la brigade anti fraude a été créée remédier à la situation.

Pour ce qui est de l'année 2019, le Directeur Général Clément Nkashama a précisé qu'il y a de nombreux défis à relever : la fin contrat de service et du projet PMU, le respect des conservatoires édictées par le ministère du Porte feuille renforcées actuellement par le cabinet du Président Félix Tshilombo ainsi que le départ massif des cadres de direction et agents en retraite constituent, sans être exhaustifs, les obstacles que la Régideso doit surmonter en 2019. A ceux-ci s' l'insuffisance des ressources financières, le surendettement à terme, la mauvaise qualité des eaux brutes, le non paiement par l' de ses factures de consommation d'eau, la vétusté des ainsi que le vieillissement du personnel. Malgré toutes ces menaces faiblesses qui pèsent lourdement sur la Régideso, Clément Mubiayi indiqué qu'il y a obligation d'assurer la continuité du service de l'eau. Il faut signaler que c'est autour d'un verre que s' clôturée cette cérémonie. Yves Kadima