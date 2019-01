Ile Maurice: Le centre d'arbitrage de la MCCI s'associe à la Mauritius Bar Association

Instaurer les bonnes pratiques relatives à l'arbitrage pour faire de Maurice une plateforme d'excellence dans ce domaine. C'est en résumé la raison du partenariat entre le MCCI Arbitration & Mediation Centre (MARC) et la Mauritius Bar Associtation (MBA). Les deux organisations ont signé un accord de coopération en ce sens le mardi 29 janvier dernier.

Conscients du rôle crucial qu'ils ont à jouer afin de positionner Maurice à la fois comme une plateforme attrayante pour les investisseurs et une juridiction de classe mondiale, le MARC et la MBA s'attelleront à promouvoir l'arbitrage et la médiation comme moyen alternatif pour régler les litiges relatifs aux transactions commerciales. Cet accord est le fruit de plusieurs mois de discussions entre les deux organisations depuis la visite de Lord Neuberger, ancien chef juge de la Cour suprême de l'Angleterre, à Maurice en avril 2018.

Dans la pratique, le MARC et la MBA travailleront sur l'organisation de programmes de formation en matière d'arbitrage ou de médiation afin de diffuser les bonnes pratiques parmi les professionnels du droit. L'objectif est d'atteindre l'excellence dans le domaine de «Méthodes Alternatives de Règlement de Litiges» (MARLS). Pour le MARC, Maurice a le potentiel nécessaire pour être un centre d'arbitrage d'excellence dans la région, au vu des nombreuses initiatives prises en ce sens depuis ces dernières années, comme la modernisation du cadre légal avec l'introduction de l'International Arbitration Act 2008.

Le centre d'arbitrage de la MCCI soutient par ailleurs qu'il faut fédérer les centres d'arbitrage et les professionnels du secteur afin d'unir les ressources et de travailler ensemble sur des objectifs communs, à savoir la promotion de bonnes pratiques pour atteindre l'excellence et fournir des structures solides, fiables et transparentes à la communauté des affaires dans la région pour le règlement de différends commerciaux.

«This initiative will play a role in ensuring that Mauritius is perceived internationally as an attractive platform for foreign investors and businessmen and ascertaining that our country is recognised as a world-class arbitration jurisdiction,»soutient Me Yahia Nazroo, secrétaire du Bar Council et partenaire de la firme Appleby.