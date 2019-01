Ile Maurice: Des déchets médicaux brûlés en plein air

Pourquoi l'incinérateur de l'hôpital de La Ferme, qui avait été installé en vue de se débarrasser des déchets médicaux, n'est-il pas utilisé? C'est la question qui brûle les lèvres habitants de la région. Non loin de leurs maisons, il y a un «trou géant» dans lequel des seringues et autres pansements à moitié cramés nagent dans une eau stagnante et sale...

L'année dernière, deux incinérateurs avaient été installés à l'hôpital de Crève-Coeur et La Ferme pour, au coût de Rs 4,9 millions. Sauf qu'à La Ferme, le bâtiment et fermé à double tour. C'est dans ce trou que les déchets sont brûlés, et à chaque fois que l'opération est en cour, les habitants affirment qu'une odeur pestilentielle s'en dégage...