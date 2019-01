Congo-Kinshasa: Polémique ?

Les résultats issus de la triple élection du 30 décembre 2018 relèvent désormais du fait connu. Quid, en effet, de la cohabitation à venir entre différentes forces politiques notamment, la famille politique chère à Joseph Kabila, celle du Chef de l'Etat entrant, Félix Antoine Tshisekedi ainsi que du candidat malheureux au récent scrutin présidentiel, Martin Fayulu Madidi? Dans le microcosme politique, en tout cas, cette question fait jaser.

Tenez ! 350 députés nationaux ont été proclamés élus pour le compte de la méga plateforme électorale, le Front commun pour le Congo. Tandis que la coalition Cap pour le changement du duo Tshisekedi fils et Kamerhe, le regroupement politique LAMUKA du camp Bemba, Fayulu et autres colistiers ainsi que d'autres forces indépendantes n'ont pu rafler que 135 sièges. Bien entendu, il importe d'indiquer que les quinze autres députés nationaux seront connus d'ici le mois de mars 2019. Ce, à l'issue des législatives nationales et provinciales des circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi, recalées en décembre dernier pour raison d'insécurité et la fièvre hémorragique à virus Ebola.

Certes, le FCC, comme ne cessent de soutenir certains de ses ténors, a perdu le chapeau. En d'autres termes, la tête pensante du régime sortant reste en place, avec ses cerveaux qui fourmillent dans les assemblées nationale et provinciales, et bientôt dans le Sénat et les gouvernements provinciaux.

Dans ce cas atypique, comment faire en sorte que le nouveau Président de la République applique les idéaux de lutte contre la corruption, de l'Etat de droit et de bonne gouvernance prônés 38 ans durant par la fille aînée de l'opposition d'où il a été tiré ? C'est ici que des intelligences et autres laboratoires s'exercent à trouver la potion magique qui puisse tirer Fatshi de ce piège. Déjà, le FCC, par la voix de Modeste Bahati, monte les enchères, en réclamant plus de cinquante postes ministériels. Dans l'entendement de la méga plateforme qui a échoué à porter le Dauphin de Kabila fils au pouvoir, rien à faire, le FCC doit diriger le Gouvernement avec un Premier Ministre issu de ses rangs.

Côté CACH, des contradicteurs ne manquent nullement. Ici, l'on est d'avis qu'aucun parti, fut-il le PPRD, n'a de majorité absolue, c'est-à-dire, 250+1 élus. D'où, l'idée d'un informateur qui s'attèlera à dégager une majorité favorable au nouveau Chef de l'Etat et, delà, sortira un Premier Ministre à même de faire sa politique. Cela, affirme-t-on, n'exclut aucunement le vœu exprimé par le président sortant, celui de former un gouvernement de coalition.

Voilà une polémique qui risque de retarder la mise en place des certaines institutions du pays, principalement le Gouvernement central.

En attendant, l'on devra mettre un bémol dans chaque camp, pour ne pas gâcher ce qui a été célébré en pompe et qui fait de la RDC un modèle pour l'Afrique, à savoir : l'alternance pacifique, une première entre un Chef de l'Etat élu sortant et un Chef de l'Etat élu entrant.