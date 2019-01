Congo-Kinshasa: [Echange de vœux pour l'année 2019] Régideso - Me Yoko prêche le changement profond des mentalités

La salle de spectacles de la Paroisse Fatima, à la Gombe, a abrité le mercredi 30 janvier 2019, la cérémonie d'échange de vœux entre la Haute Autorité de la Régideso et l'ensemble de son personnel. Une réunion festive, informative, en même temps prospective, réunissant toutes les personnes impliquées dans la chaîne de production du travail.

Me Yoko Yakembe, Président du Conseil d'Administration de la Régideso, a rappelé aux uns et aux autres que cette année, l'entreprise s'est fixée les objectifs de travailler davantage en vue de satisfaire les besoins de la population en desserte en eau potable, surtout que l'an 2019, année civile en cours, l'entreprise totalise ses 80 ans d'existence. Ce, avant de transmettre ses messages de Nouvel an aux agents. La Régideso s'emploie donc à œuvrer de manière mature, responsable et croissante pour ce nouveau départ.

Une motivation des troupes et un éveil de conscience étaient nécessaires. Oui, c'est ce qu'a été réellement la solennité de ce mercredi 30 janvier. Une option, sans nul doute, réussie et saluée par l'assistance. Contrairement aux activités habituelles d'échange de vœux, celle-ci a été non seulement peu commune mais aussi unique et mémorable.

Juste valeur

Me Yoko Yakembe, PCA de la Régideso, s'est substitué en animateur, coach et motivateur. Il a battu le rappel de troupes, exhortant les travailleurs, sans s'exempter, à donner le meilleur de soi. Cette année, a-t-il martelé, est une année de changement, de progrès et de nombreuses mutations. "C'est pourquoi, tous devons travailler et nous tenir main dans la main, dans l'idée de rehausser le niveau de mobilisation des ressources financières. Aussi, faire en sorte de desservir les besoins en eau potable de la population congolaise. Puisque la plus Haute Autorité à l'égard de qui nous devons avoir beaucoup de craintes reste la population... ".

A l'en croire, les raisons de cette affirmation sont plurielles. Sans vouloir être sentimental ou chercher à plaire, "le peuple demeure le premier et le plus grand consommateur des services offerts par la Société Anonyme que nous sommes".

Misant sur les consommateurs-abonnés, Placide Yoko précise que la population sera le juge ultime de leurs prestations et travaux. Encore et surtout que le nouveau Président entend la placer au cœur de ses motivations. "D'ailleurs, il l'a dit et continuera à le dire « le peuple d'abord ». Si nous voulons réellement collaborer avec le Président de la République et l'aider à parachever sa mission, nous devons concourir à la satisfaction de la population en offrant une eau potable, propre à la consommation, partout en RDC. Ce faisant, nous contribuerons de diverses manières et serons appréciés à notre juste valeur".

Secret de réussite

A ce rendez-vous festif, faudra-t-il le signifier, du haut du podium ont été mis en vedette Maître Yoko Yakembe, PCA de la Régideso, le DG, le DGA accompagné du DRH, les Directeurs Centraux, en tant qu'invités ainsi que le Président du Syndicat.

Pour rappel, la Régideso compte 83,13% d'hommes et 16% de femmes, et au sein de cette structure se retrouvent toutes les catégories des personnes notamment, les journaliers, engagés, ...

Chaque année, la consommation en eau augmente. Avec elle, les objectifs et le target sont atteints. Toutefois, au terme de ses mots, occasionnés d'ailleurs par le service de communication en rappel du timing, le PCA confie un secret à ses collaborateurs pour une réussite probable et avérée : "il faut un réel changement de mentalité en vue d'un bénéfice plus large et équitable des productions de l'entreprise et même de la Nation. Ceux qui aiment cette structure vont se battre cette année pour mobiliser plus de recettes". Tout compte fait, un projet est en laboratoire concernant la création d'une cité en faveur des travailleurs de la Régideso. Elle, la cité, va concerner beaucoup plus, et en premier lieu, ceux qui veulent aller en retraite.