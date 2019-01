Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi pose les prémices d'un Etat de droit !

L'alternance étant effective depuis le jeudi 24 janvier dernier, Félix Antoine Tshisekedi, qui, depuis, possède la manette de gestion de la Res publica, n'a point eu besoin de s'attarder sur quelques épiphénomènes, tel que le réaménagement de son nouveau bureau, selon ses couleurs et ses goûts.

En moins d'une semaine seulement de son règne au Palais de la Nation, le nouveau Président pose déjà les plates-bandes de sa vision pour une nation appelée à un développement rapide. L'actuel Chef de l'Etat congolais s'est abruptement lancé dans la prise des décisions allant, sans l'ombre d'un doute, dans le sens de privilégier les intérêts supérieurs du peuple congolais et de faire de la RD. Congo un "Etat de droit". C'est-à-dire, un pays où les libertés ne seront jamais rétrécies, un Congo où tous les germes de corruption ou de trafic d'influence doivent être effrités... , in globo, une nation où toutes les vertus prédomineront sur les vices et toutes les aspérités. Une idéologie qui, bien évidemment, s'étend dans l'esprit de parachever le combat de son père Etienne Tshisekedi et celui de tous les combattants de l'Udps, les propagandistes du slogan « le peuple d'abord ». Voilà pourquoi, Tshisekedi s'est personnellement résolu de gérer les incidents à l'Université de Lubumbashi (UNILU). Et, pas plus tard qu'hier, José Makila, VPM et Ministre des Transports et Communications, a, sous son instruction aussi, suspendu le Directeur Général de Transco accusé de mégestion par ses agents. Ces derniers qui ont grevé ces trois derniers jours.

Jalons des commandes !

Six jours seulement à compter de la date de la remise-reprise, le vendredi 25 janvier 2019, le Palais de la Nation, qui vient de rompre avec son dernier locataire, à la suite d'un contrat de baille qui aura duré dix-sept ans et onze mois, reçoit, d'ores et déjà, du monde, avec l'arrivée de son actuel preneur. Si certains cadres internationaux viennent pour présenter des civilités au nouveau Chef de l'Etat, d'autres, a contrario, y sont convoqués pour expliciter leurs différents domaines ou pour demande d'explication concernant des dossiers qui achoppent. Point de galéjade donc dans la gouvernance du pays ! Déjà, le modus operandi de la nouvelle magistrature se comprend, peu à peu, puisque c'est le Chef de l'Etat lui-même qui se triture la cervelle et les méninges concernant tout ce qui peut être grogne sociale. La preuve est donc à tirer dans l'affaire des incidents à l'Unilu mais aussi dans la grève des travailleurs de la Transco qui, du reste, a fortement pénalisé la ville de Kinshasa. Car, au-delà du fait d'avoir diligenté la suspension du DG de Transco, Michel Kirumba, Fatshi a aussi ordonné le paiement de tous les arriérés revendiqués par ces employés.

Maelstrom !

En effet, ces piliers du changement ne se limitent point seulement dans le dénouement d'une quelconque gronde de la population. Elle est aussi effective dans le respect des lois du pays, en commençant par le number one de la RD. Congo lui-même qui, dans le souci de se conformer à la Constitution, a mandaté Jean- Marc Kabund, secrétaire général de l'Udps, comme président intérimaire du parti, durant son indisponibilité dû à sa nouvelle charge de gérer le Congo-Kinshasa. En l'entre temps, l'affaire du choix du Premier ministre se trame, de plus en plus, surtout que la troisième législature de l'Assemblée nationale qui jouera le rôle primordial dans la sélection du Chef du Gouvernement, a été déclarée ouverte. D'ailleurs, elle sera dirigée provisoirement par Gabriel Kyungu wa Kumwanza, cadre de la coalition Lamuka, qui, a d'ores et déjà, soutenu qu'il est temps de travailler et non de se chamailler.

La peau dure !

Mais, même si Baba Kyungu, Delly Sessanga, Jean Bertrand Ewanga et plusieurs autres de ces membres changent de langage en accordant allégeance à Félix Tshisekedi, Lamuka constitue toujours l'aile dure s'opposant catégoriquement à l'élection du candidat de Cap pour le Changement (CACH), au profit du triomphe de son candidat Martin Fayulu. Celui-ci qui, avant le meeting qu'il tiendra le samedi 2 février, en osmose avec tous ses pairs, au terrain de N'djili Sainte Thérèse, s'est, du reste, offert un bain de foule au niveau du rond-point victoire à sa sortie de la messe d'actions de grâce organisée en mémoire des victimes des marches du Comité Laïc de Coordination (CLC). Comme pour dire qu'il est toujours dans l'esprit de boycott et ce, surtout que le MLC, avec son président Jean- Pierre Bemba Gombo, ne cesse de mouiller le maillot pour cette cause. D'ores et déjà, dans un communiqué rendu public le mercredi 30 janvier, ce parti politique invite ses affidés à venir massivement lors dudit meeting.

Epilogue !

Ainsi, tout pousse à croire que c'est à lumière du rapport des forces entre le pouvoir et le camp Lamuka qui, vraisemblablement, constituera une nouvelle opposition avec de nouvelles arrivées, que l'on pourrait supputer sur l'aboutissement de la vision d'un Etat de droit. Le débauchage ne sera-t-il plus au rendez-vous ? Les libertés de s'exprimer et de manifester seront toujours respectées ? Les menaces et les arrestations des politiques et journalistes ne seront-elles plus connues ? Toutes ces questions demeurent en litispendance. Et, quoique les voies d'un Etat de droit puissent être actuellement subodorées, c'est, au finish, la gestion, d'une manière holistique, de la chose publique par le nouveau régime qui fixera sur ces sujets.