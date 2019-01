Tunisie: Le réalisme des Bardolais

CAB : Kh. Thamri, Med Habib Yeken, Sahraoui, S. Mejri, W. Bousnina, Cissé, M. Khalfaoui (Youssofa 46'), H. Habbassi, Mâouani (Saidi 83'), Fédi Ben Choug (Samti 90' ), Wattara,

ST : Mehdi Ben Mrad, Mhedhbi, Rayen Khniss, Hamza Hadda, Haythem Ben Nasr, H. Bnina, issam Ben Khniss (Med Sélim 64'), Youssef Trabelsi (Sélim 75'), Marcel (Yassine Ridène), Chikhaoui, Ben Abdallah

Les Cabistes qui ont manqué l'occasion de récupérer le siège de leader en championnat, la semaine dernière, étaient en cet après-midi de mercredi redevables, devant leur public, d'une réaction immédiate en Coupe de Tunisie. Leurs adversaires du jour, les Stadistes, n'étaient pas venus non plus pour faire de la figuration au stade 15-Octobre. C'est que chacune des deux équipes voudrait bien accéder au tour suivant. Rien de plus légitime dans ce genre d'épreuve ! Le match débute légèrement en faveur des locaux qui ont multiplié les actions par l'intermédiaire de Ben Choug sur coup franc sans danger (8'), Mâouani dont la frappe, à quelques mètres des bois gardés par Ben Mrad, est totalement ratée (15') et Wattara (20').

Pendant ce temps, les visiteurs procèdent par des contres relativement dangereux menés par Chikhaoui (27') notamment, repoussés à chaque fois par la défense locale sans trop de difficulté. Le CAB reste, toutefois, maître du jeu mais il n'arrive pas à concrétiser cette hégémonie. Le niveau demeure en deçà des espérances. On a assisté tout au long de la période initiale à un jeu haché dû à un engagement très physique de la part des Stadistes d'où un nombre incalculable de fautes et donc de coups de pied arrêté. Avant la pause, le rythme s'est à peine élevé pour deux actions de belle facture, une de chaque côté, qui ont failli aboutir.

Une domination stérile et une fin crispante...

Après le repos, les «jaune et noir» reviennent décidés à en découdre rapidement. La première alerte est venue de Ben Choug dont le tir écrasé est bien arrêté par le keeper stadiste (46'). Trois minutes plus tard, c'est Youssofa qui a remplacé Khalfaoui au retour des vestiaires qui a failli donner l'avantage aux siens, le ballon étant détourné en corner, sans résultat. Le CAB domine mais ne trouve pas la faille devant une défense adverse bien regroupée derrière. On assiste alors à une attaque contre une défense. Les Cabistes dominent outrageusement sans pour autant pouvoir prendre l'avantage. La partie devient plus agréable à regarder avec un ballon qui circule bien et des actions placées menées par Youssofa et Ben Choug mais manquant de réussite.

Le ST reste aux aguets pour profiter de la moindre erreur dans le dispositif local, Trabelsi et Marcel étant là à surprendre leurs adversaires. Et quand on domine et on ne marque pas, on finit par encaisser sur contre-attaque. A la 81', Mhedhbi effectue une montée sur le côté droit, sert Sélim qui venait de remplacer Trabelsi, contrôle du pied droit et frappe du gauche en pleine lucarne (81'). Menés un but à zéro, les Cabistes n'avaient plus les moyens de revenir au score tellement le moral a pris un coup. Ils ont balancé de longs centres d'une inefficacité criarde. Le ST a réalisé une belle performance devant une équipe nordiste qui a perdu de sa verve depuis le départ de Ounalli et Saidani. Tout est à reconstruire au CAB. Quel dommage !