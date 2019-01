Cote d'Ivoire: 2ème édition de la journée de l'amitié sino-ivoirienne / Kandia Camara - "Nous devons tirer tout le profit de l'offensive chinoise"

L'éducation occupe une place de choix dans la collaboration voulue par la Chine avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie l'organisation de la deuxième édition de la journée de l'amitié sino-ivoirienne, le lundi 28 janvier 2019, au sein d'un établissement scolaire. En l'occurrence le lycée moderne des jeunes filles de Yopougon.

Et, l'invitation de six autres lycées par l'ambassadeur chinois pour participer à cette célébration. Marraine de la journée, la ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Camara n'a pas tari d'éloge envers l'ancien empire du milieu.

« La Chine est debout, de sa plus belle stature, cette Chine qui préside désormais aux destinées du monde. La Chine a reconquis la place qui est la sienne, place glorieuse à laquelle la destinait son histoire héroïque », a-t-elle commenté.

Et Kandia Camara de poursuivre : « Cette Chine-là inspire tellement d'admiration et d'envie que nous sommes fiers de compter parmi ses amis ». De plus en plus d'étudiants ivoiriens, a-t-elle déclaré, choisissent la Chine pour poursuivre leurs études et cela est à saluer.

En tout cas, pour Kandia Camara, la Côte d'Ivoire doit profiter de sa collaboration avec le pays de Xi Jinping.

« Nous devons tirer tout le profit de l'offensive chinoise qui n'est pas près de s'arrêter », a-t-elle recommandé à ses collaborateurs saluant à cet effet, l'existence du Réseau des Enseignants ivoiriens Amis de la Chine (R2eac) dont des membres séjournent chacun année à Pékin.

La Chine, a rassuré l'ambassadeur Tang Weibin, sera aux côtés de la jeunesse ivoirienne. Il a exhorté les étudiants ivoiriens à apprendre le mandarin, « la langue chinoise parlée par 1,5 milliard de personnes ».

Ce, d'autant plus que le pays est aujourd'hui la première puissance industrielle mondiale. Une bonne connaissance ce cette langue, a-t-il estimé, permettra d'élargir l'horizon des étudiants ivoiriens.

Notons qu'à l'occasion de cette journée, l'ambassadeur chinois, au nom de son pays , a offert un véhicule d'une valeur de 13 millions de FCFA au R2eac. Plusieurs prestations des lycéens, en chinois et en français (Ballets, chants, poésies), ont meublé cette Le président du R2eac brandissant ici fièrement les clés de la voiture offerte journée.