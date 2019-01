Cote d'Ivoire: Présentation des vœux 2019 de la presse au chef de l'etat - Ouattara salue la nette amélioration du contenu des journaux

Elle était attendue ! La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de la presse nationale et internationale au président de la République Alassane Ouattara a eu lieu hier à la salle des "Pas perdus" du palais du Plateau.

En présence des acteurs de ce secteur d'activités, le président de la République, connu pour sa farouche volonté de doter la Côte d'Ivoire d'une presse professionnelle, viable et qui contribue au développement et à la cohésion, n'a pas manqué de rasséréner ses hôtes du jour sur sa vision.

« Mon engagement à soutenir vos efforts reste intact », a-t-il dit tout en se félicitant du bond qualitatif fait par les médias: « 2018 a été une année importante pour la Côte d'Ivoire.

Nous avons organisé les élections générales et je voudrais vous féliciter pour la nette amélioration de la qualité du contenu des journaux ».

Tout en égrenant le chapelet des apports, soutiens et dons octroyés par l'Etat aux médias, le chef de l'Etat a conseillé aux responsables des entreprises de presse de miser sur « la viabilité de celles-ci par le renforcement de capacités » qui influera significativement sur les performances desdites entreprises.

Baromètre de la démocratie et du développement d'une nation, la presse, selon les dires d'Alassane Ouattara, en cette année, doit « contribuer à faire baisser la tension politique », de sorte que la Côte d'Ivoire baigne, en 2020, année électorale, dans la cohésion et l'harmonie. Ces valeurs qui constituent le socle du développement actuel.

*Une oreille toujours attentive Bien avant le chef de l'Etat, c'est Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Médias a fait l'état des lieux du paysage médiatique de la Côte d'Ivoire qui connait « un essor » grâce au leadership du président Alassane Ouattara. Cela, en dépit de « la faible viabilité des entreprises de presse ».

A sa suite, Traoré Moussa, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), a porté un important pan du plaidoyer de ses consœurs et confrères. Face aux multiples difficultés que traverse la presse ivoirienne, il a sollicité, auprès du chef de l'Etat, « un Plan Marshall » qu'il a baptisé « Plan Ado ».

Celui-ci aura pour avantage, entre autres, de sortir la presse ivoirienne de la situation exsangue dans laquelle elle se trouve empêtrée depuis des années. « Monsieur le président de la République, en 2018, les entreprises de presse n'ont pas bénéficié des 800 millions alloués au titre de l'aide à l'impression.

Cette aide, nous souhaitons qu'elle soit renouvelée et pérennisée », a plaidé le président de l'Unjci qui penche plus pour la réaffectation de cette aide aux charges salariales et locatives. « Les employeurs des journalistes sont dans l'incapacité de faire face aux charges même fixes notamment les salaires.

Payer et recevoir régulièrement les salaires relève d'un miracle. Or un journaliste qui a faim n'est pas non seulement un homme libre mais il est aussi un danger pour son entreprise et surtout pour le pays », a conclu Traoré Moussa.

Quant à Patrice Yao, président du Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci), il a baptisé le soutien de l'Etat à la presse privée «Aide Alassane Ouattara ».

Cela, en reconnaissance aux aides substantielles apportées à la presse par le président de la République. Mais, en dépit de tout cela, « la presse ivoirienne qui se noie » a besoin d'être soutenue afin que les journalistes poursuivent leur engagement citoyen.

Et cela se traduira par la signature, comme en 2015, de « la Charte des éditeurs », catalyseur de paix et de la cohésion dans le cadre des élections à venir.

A la fin des différentes allocutions, le chef de l'Etat s'est prêté aux questions des journalistes issus de toutes les obédiences éditoriales, sans langue de bois. De l'allocation du Fsdp au Ponacom 2019-2023 en passant par les questions liées à la politique nationale, Alassane Ouattara a répondu à tout !