Cote d'Ivoire: Les femmes du RHDP à Bédié - "Houphouët, notre père, n'a pas commis d'adultère"

Hier, au Palais de la Culture, les femmes du RHDP ont réagi aux propos injurieux tenus, le week-end dernier, par Henri Konan Bédié à l'endroit des Houphouëtistes. Ci-dessous l'intégralité de la déclaration lue par Mme Ehui Agnero Odette.

Avant tous propos, mesdames et messieurs, je voudrais saluer, remercier et féliciter les femmes, pour leur mobilisation ex-traor-di-naire, le samedi 26 Janvier 2019, jour historique de la naissance de notre Bébé, le RHDP, dans le mythique stade qui porte l'illustre nom de Félix Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs, notre réaction de ce jour fait suite à la rencontre du président du PDCI-RDA, avec la JPDCI et les jeunes cadres de son parti le 26 janvier 2019 à Daoukro.

Au cours de cette rencontre, le président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié a tenu des propos tellement surprenants, tant par leur bassesse que par leur agressivité, à tel point qu'on est tenté de s'écrier qu'un ancien président dise cela.

De quoi s'agit-il ? Ecoutons les propos du Président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié : « ... Au moment où nos adversaires du RHDP Unifié se réunissent avec de l'huile, du riz, des chiffons et du pain sans lesquels ils ne peuvent faire du nombre ! Ici, à Daoukro rien de tout ce folklore qui frise l'assemblée des militants manipulés et enrôlés de force pour servir les rassemblements de détourneurs de deniers publics »

Mieux, il poursuit en disant : « ... Aujourd'hui en ce moment, le Président Félix Houphouët-Boigny est parmi nous ici à Daoukro et nulle part ailleurs et surtout pas avec ces fils adultérins ». Il continue sur sa lancée : « ... Ce sont des propos belliqueux, des propos antidémocratiques qui dénotent d'une volonté de confisquer le pouvoir d'Etat... »

Fin de citation. Cette sortie du président Bédié appelle de notre part, mesdames et messieurs, les commentaires suivants : 1- du mépris pour ces vaillants militants, braves femmes et ces jeunes intrépides, épris de paix ; 2- des affirmations gratuites ; 3- des accusations graves, des injures ; 4- Des accusations à l'encontre des responsables du RHDP traités de détourneurs de deniers publics. DU MEPRIS : Le président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié considère que les militants du RHDP ont reçu de l'huile, du riz, des sardines et des chiffons, pour faire du remplissage au stade Félix Houphouët-Boigny. DES AFFIRMATIONS GRATUITES : Ce serait par la force que les 200 000 participants ont été conduits au stade.

Des allégations mensongères qui ne l'honorent pas. DES ACCUSATIONS GRAVES : Le président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié accuse de détourneurs de deniers publics les responsables du RHDP. Toute chose qui mérite une action en justice. Sur ce chapitre de détournement de deniers publics, le président Bédié devrait regarder dans son passé et voir la poutre qui est dans son œil avant de chercher la paille qui est dans celui d'autrui.

En effet, au mois de février 1977, le président Félix Houphouët-Boigny avait au cours d'un remaniement ministériel dit : « je n'ai que faire de ministres corrompus, même s'ils sont compétents ». Cette phrase s'adressait spécifiquement au Président Bédié qui accuse aujourd'hui les responsables du RHDP de détourneurs de deniers publics.

Que le président Bédié se rappelle également du détournement des 18 milliards de l'Union Européenne par le sieur Guikahué sous son régime.

A l'accusation vulgaire et irresponsable portée contre nous, "enfants adultérins" de Félix HouphouëtBoigny, nous tenons à dire que nous sommes tous des enfants légitimes d'Houphouët-Boigny, parce que Houphouët-Boigny n'a pas commis d'adultère. Un digne fils n'insulte jamais son père. En tant qu'Ivoiriennes et Ivoiriens, nous sommes toutes et tous les enfants légitimes de Félix HouphouëtBoigny.

Il nous revient à l'esprit par ailleurs, que le même Bédié qui nous accuse aujourd'hui d'instrumentaliser la justice, avait mis en prison quand il était président de la République : Madame Henriette Dagri Diabaté, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Monsieur Hamed Bakayoko, Monsieur Gilbert Koné Kafana, Monsieur Zemogo Fofana, en un mot toute la haute Direction du RDR comme détenus politiques. Ici les dossiers sont nombreux qui doivent interpeller la conscience d'Henri Konan Bédié.

Dire que « Le RHDP n'a aucune base légale » indique que Monsieur Bédié doit aller relire la Constitution et revisiter la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques, avant de faire une telle affirmation. Faut-il rappeler à Monsieur Bédié et ses "suiveurs" que l'héritage philosophique et politique de Félix Houphouët-Boigny, n'est ni clanique, encore moins tribal.

L'Houphouëtisme est un héritage national et ceux qui le partagent, qui veulent le promouvoir sont au RHDP qui immortalise Houphouët et magnifie son nom. La démocratie commande que chacun fasse valoir son bilan et son projet de société, pour recueillir l'adhésion du peuple.

En la matière tout le monde connait le bilan des six années de mauvaise gouvernance de Henri Konan Bédié. Aujourd'hui on connait ses ambitions : celles d'être candidat, de reconquérir le pouvoir en 2020 pour se venger, d'où son retrait au RHDP, ayant réalisé qu'il ne pouvait pas être le meilleur candidat pour le RHDP. Nous comprenons mesdames et messieurs, ses dérives langagières et verbales indignes d'un ancien président de la République.

En conséquence de ces observations, nous condamnons fermement les propos tenus par le président du PDCI-RDA Henri Konan Bédié. Nous le mettons en garde contre tout débordement, toutes manifestations, tout trouble à l'ordre public. Mesdames et messieurs, il était nécessaire et même judicieux de répondre à ce monsieur, dont les rêves ont été brisés avec la création dans l'allégresse et dans la ferveur de notre grand Parti de fraternité et de progrès : le RHDP.

Nous voulons la paix, nous voulons la réconciliation de toutes les filles et tous les fils de ce beau pays et in fine, nous voulons l'autosuffisance et le développement. Nous sommes et restons maîtres de nos choix, sous la direction éclairée de notre Président, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président du RHDP. À ceux qui n'ont rien compris, nous disons, que la dynamique du changement, du rassemblement et de l'union est en marche pour une Côte d'Ivoire émergente. Je vous remercie. LES FEMMES DU RHDP