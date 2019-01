Togo: Claude y croit toujours

Alors que les Eperviers sont derniers du groupe D des éliminatoires de a CAN Egypte 2019, avec 5 pts tout comme la Gambie, et à 5 longueurs du premier du groupe, l'Algérie et à 2 points de son adversaire de la prochaine et dernière journée de cette campagne éliminatoire, le Bénin, le technicien français des Eperviers du Togo y croit toujours en une qualification pour la.phase finale de cette compétition.

En tout cas posez la question à Claude Le Roy, si les Eperviers seront au pied des pyramides et vous aurez une réponse à l'affirmative par un optimisme sans pareil. « J'aurais la chance de retrouver une équipe beaucoup plus structurée que contre l'Algérie.

Il me manquait mes meilleurs défenseurs, Djene Dakonam et Oura-Sama Hakim sans compter Ihlas Bebou de Hanovre. Ce dernier va reprendre la compétition début mars », c'est que le "vieux" technicien confiait à nos onfrères de Senego.com.

Il s'attend à un match très disputé, mais espère pouvoir arracher sa 6ème qualification pour une phase finale de CAN à la tête d'une sélection nationale africaine. « Les Écureuils du Bénin seront privés de Sessegnon, Poté et D'Almeida, trois joueurs majeurs. On doit faire un gros match pour se qualifier.

En cas de succès, cela serait la sixième fois que je me qualifie pour une CAN lors du dernier match des éliminatoires. Le Bénin a battu l'Algérie et est venu chez nous faire match nul. Ils savent jouer de façon défensive pour assurer un résultat nul qui les qualifierait », a-t-il poursuivi.