Cote d'Ivoire: Emploi et protection sociale - Pascal Kouakou Abinan dévoile ses priorités de 2019

Une cérémonie d'échange de vœux pour le nouvel an a réuni, mardi, à la salle de conférences de l'immeuble de la Prévoyance au Plateau, le ministre et l'ensemble de ses collaborateurs.

Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale (Meps), dans le cadre de son programme d'actions prioritaires de 2019, mettra un point d'honneur sur l'accélération et la généralisation de la Couverture maladie universelle (Cmu).

D'abord au profit des indigents, des travailleuses et travailleurs du secteur formel, puis, de manière progressive, de l'ensemble des populations ivoiriennes.

C'est ce qu'a laissé entendre, mardi, le premier responsable du département, Pascal Kouakou Abinan, lors de la rencontre d'échange de vœux du nouvel an qu'il a eue avec ses collaborateurs et les patrons des structures sous tutelle, à la salle de conférences de l'immeuble de la Prévoyance au Plateau.

L'autorité gouvernementale a profité de l'occasion pour définir les axes stratégiques sur lesquels vont s'articuler l'activité du Meps durant l'année en cours.

Il a promis, entre autres, au titre du renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, « l'organisation des élections professionnelles, la construction de six antennes régionales de santé et sécurité au travail, la réforme du système statistique des services en charge du travail, l'adoption des textes portant création et réglementation des régimes complémentaires de protection sociale ».

Pascal Kouakou Abinan s'est, en outre, engagé à signer des conventions avec des entreprises pour le recrutement de personnes en situation de handicap et à mener le plaidoyer en vue de la ratification de la Convention 189 de l'Oit relative aux travailleuses et travailleurs domestiques.

Le ministre a, pour atteindre les objectifs énumérés, exhorté ses collaborateurs, maillon essentiel du dispositif du Meps, à la célérité dans l'exécution de leurs tâches. « Je vous souhaite plein succès dans la conduite de vos activités et que Dieu vous guide davantage pour opérer des choix pertinents qui s'accordent avec la rigueur et l'efficacité », a-t-il conclu à l'endroit des personnels de son département.

La directrice générale du Travail, Bintou Coulibaly, a, au nom de l'ensemble des agents du Meps, assuré Pascal Kouakou Abinan de l'engagement total des collaborateurs à ses côtés pour la mise en œuvre des plans d'action stratégiques de la Politique nationale de l'emploi 2016-2020.

En termes de doléances, la porte-parole a plaidé auprès du ministre pour la réhabilitation et l'équipement des services d'inspection du travail et des directions régionales du travail et de la protection sociale. Bintou Coulibaly a également souhaité que des véhicules soient affectés aux responsables des services pour plus d'efficacité dans l'exercice de leur fonction.