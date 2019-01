Algérie: Séminaire académique algéro-hongrois - Consolidation des relations de coopération et de la recherche

- L'organisation du Premier séminaire académique entre l'Algérie et la Hongrie sur les relations internationales et les préoccupations d'ordre sécuritaire et économique, objet d'intérêt des deux parties, se veut une opportunité de consolidation des relations de coopération et de la recherches universitaires et scientifiques entre les deux pays, ont affirmé mercredi à Alger les participants à cette rencontre.

L'ambassadrice de Hongrie en Algérie, Helga Katalin Pritz a souligné que la profondeur des relations historiques existantes entre les deux pays, "exige aujourd'hui, de s'orienter vers davantage de coordination dans différents domaines, en attachant une grande importance aux liens d'amitié", appelant à cet égard, à consentir davantage d'efforts de partenariat entre les centres de recherche et les universités entre les deux pays.

La diplomate hongroise a rappelé, dans ce sens, que depuis 2014, la relance de l'octroi de bourses au profit des étudiants algériens afin qu'ils poursuivent leurs études en master et doctorat, se voulait un indicateur positif de la coopération universitaire entre les universités des deux pays, en sus de la conclusion de plusieurs accords dans les domaines de l'agriculture et de la construction, ainsi que le financement d'un nombre important de micro-projets pour les recherches menées sur le terrain, ce qui permet d'ouvrir, à l'avenir, de plus larges domaines de coopération.

Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, qui se situe, au cours des dernières années, entre 150 et 250 millions USD annuellement, demeure loin des véritables et possibles opportunités entre les deux pays, a ajouté Mme Helga Katalin Pritz qui précise que "les accords unissant l'Algérie et la Hongrie reflètent d'une part, une coopération de qualité", y compris les accords conclus avec nombre d'universités algériennes, à l'image des universités de Tamanrasset et de Médéa, relatifs à l'aspect environnemental et aux voies et moyens de préserver le milieu forestier.

L'organisation de cette rencontre intervient dans le cadre des démarches visant "la promotion" de la recherche scientifique universitaire, a indiqué le recteur de l'Université d'Alger 3, Cheriet Rabah qui affirme que des perspectives prometteuses existent concernant la coopération avec la Hongrie et que l'Université d'Alger " est disposée à concrétiser cette coopération avec ses homologues, parmi les centres de recherches et universités hongroises".

Intervenant en marge de cette rencontre, le Directeur général du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD), Yacine Belarbi a annoncé à l'APS la signature, jeudi à Alger, de l'accord de coopération avec l'institut hongrois spécialisé dans les relations internationales et le commerce, en vertu duquel seront consolidées les relations de recherche sur le terrain entre les deux établissements.

Les domaines de recherche, a-t-il dit, concernent les relations internationales et l'échange d'expériences sur le développement et les réformes économiques notamment à la lumière de la similitude des données

liant l'Algérie à la Hongrie en termes de transformation de l'économie centrale à celle du marché, précisant que les modalités de transition survenue à l'économie hongroise et ayant contribué à son développement peuvent être exploitées en Algérie.

Le même intervenant a également évoqué la signature de 5 accords de coopération avec des centres et des universités étrangères dans le cadre de la démarche de promotion des recherches économiques en Algérie et l'orientation vers la concrétisation efficace de ces accords loin de l'aspect conceptuel.

L'organisation de cette rencontre est initiée par la direction de la coopération et des échanges interuniversitaires auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en coordination avec l'ambassade de Hongrie à Alger.

Lors de cette rencontre, plusieurs thèmes ont été débattus par les enseignants et chercheurs universitaires des deux pays spécialisés dans les relations internationales, notamment ceux ayant trait aux préoccupations sécuritaires des Etats et aux moyens de lutte contre le terrorisme et la pensée radicale, aussi bien que des thèmes relatifs à l'investissement et à l'échange d'expériences de développement entre les deux pays.

Cette rencontre de deux jours (30 et 31 janvier), abritée par l'Université d'Alger 3, verra d'autres thèmes concernant les droits de l'Homme, l'Etat de droit et les droits des peuples tout en mettant en lumière sur toutes les opportunités possibles pour le renforcement de la coopération académique entre les deux pays.

Media