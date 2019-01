Algérie: Khenchela - Près de 2700 oiseaux migrateurs recensés dans la zone humide de 'Sbikha'

Khenchela — Pas moins de 2680 oiseux migrateurs ont été recensés au cours des dix dernières années dans la zone humide de 'Sbikha', située dans la commune d'El Mehmel, wilaya de Khenchela, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la conservation des forêts.

Le responsable du service de la protection de la faune et de la flore (DPFF) relevant de cette direction, Zoheir Aidhal, a indiqué que plus de 22 espèces avifaunes migratrices ont été recensées par les ornithologues durant ladite période, soulignant qu'avec 150 spécimens répertoriés, le flamant rose est l'espèce la plus observée sur le site de Sbikha.

Le fait saillant de l'année 2019, a révélé le même responsable, a été le recensement d'espèces rares protégées par des lois internationales, après que les experts de la protection des forêts aient pu contempler, lors de leur dernière sortie effectuée durant le mois de janvier, neuf (9) érismatures à tête blanche en plus de 25 canards chipots.

M. Aidhal a fait savoir que des excursions pour la découverte de la zone humide de Sbikha sont programmées par la Direction des forêts au profit des élèves des établissements scolaires, à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, célébrée chaque année, le 2 février.

La conservation des forêts y prévoit également, à cette occasion, la plantation de 150 arbres par des écoliers, des représentants de la société civile et des scouts musulmans, des associations de protection l'environnement et des cadres de l'université Abbas Laghrour, a-t-il signalé.

S'étendant sur plus de 486 hectares à travers les deux communes d'El Mehmel et Ain Touila, la zone humide de Sbikha attend toujours d'être répertoriée selon le traité international "Ramsar" adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides.