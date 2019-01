Algérie: Eddalia prend part à la conférence régionale sur le genre social et le commerce à Tunis

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia prendra part à une conférence régionale consacrée à la documentation et à la planification stratégique sur le genre social et le commerce, prévue mercredi et jeudi à Tunis (Tunisie), a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette conférence vise à "présenter et à évaluer la participation des hommes et des femmes dans le domaine économique et leur accès aux marchés commerciaux aux niveaux national, régional et international, et ce dans six (6) pays concernés par la première phase pilote du projet, à savoir: l'Algérie, la Jordanie, la Tunisie, le Liban et l'Egypte", a noté le communiqué.

Mme Eddalia présentera l'expérience algérienne en matière d'implication de la femme dans le processus de développement et les programmes adoptés, afin d'encourager son accès au monde de l'économie et du commerce, une expérience ayant permis "la promotion du rôle de la femme dans tous les domaines, en occupant des postes de responsabilités et en l'impliquant dans la prise de décisions", a conclu le communiqué.