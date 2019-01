Algérie: El-Oued - Remise d'aides de solidarité aux familles nécessiteuses dans les zones frontalières

El-Oued — Une opération de remise d'aides de solidarité ciblant 150 familles nomades nécessiteuses vivant dans les zones frontalières de la wilaya d'El-Oued a été lancée mercredi à l'initiative du Croissant rouge algérien (CRA).

L'opération, qui a été lancée par la présidente du CRA, Saida Benhabilès, touchera mercredi 70 familles dans trois zones du village de Douilet, commune de Ben-Guecha (150 km Nord-est d'El-Oued) qui compte une forte concentration de population nomade.

Elle ciblera jeudi 80 autres familles nécessiteuses de certaines localités enclavées telles qu'El-Ghenami et Miyeh-Cheikh, relevant de la commune de Douar El-Ma (130 km Sud-est d'El-Oued).

Coïncidant avec la période de froid hivernal, l'initiative entre dans le cadre d'un programme arrêté par le CRA et ciblant un total de 500 familles nécessiteuses et nomades vivant en zones frontalières et montagneuses dans quatre wilayas du pays, à savoir El-Oued, Tébessa, Oum El-Bouaghi et Batna, a indiqué Mme.Benhabilès.

Ces aides de solidarité sont constituées de produits alimentaires de large consommation et d'articles de literie, ont indiqué les organisateurs en signalant que des tentes seront également remises à vingt (20) familles.

Une trentaine de bénévoles se sont mobilisés pour mener cette action de solidarité et faire parvenir les aides aux familles nomades et nécessiteuses ciblées, dans les zones frontalières de la wilaya d'El-Oued. Lancée depuis la wilaya d'El-Oued, l'initiative touchera par la suite les wilayas de Tebessa, Oum El-Bouaghi et Batna.

La présidente du CRA, Saida Benhabilès, a auparavant annoncé, depuis la wilaya d'El-Oued, une initiative visant la création de clubs des amis du CRA à travers les wilayas du pays, pour accompagner et appuyer les actions de cet organisme de solidarité.