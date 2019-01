Algérie: EHEC de Koléa - un challenge "DIGIT'US" pour l'innovation d'applications numériques

Tipasa — Une centaine d'étudiants, considérés parmi les meilleurs de leurs promotions dans les sciences commerciales et l'informatique à l'échelle nationale, prendront part, jeudi à l'Ecole des hautes études commerciales (EHEC) de Koléa (Tipasa), au challenge "DIGIT'US", organisé par l'association "Soleil HEC", a-t-on appris mercredi auprès de celte dernière.

Selon des membres de cette association, il s'agit-là d'un événement numérique, s'étalant sur 48 heures (du jeudi 31 janvier au samedi 2 février) prévoyant la participation d'une centaine d'étudiants en commerce, sciences financières et économiques et en informatique, issus de différentes universités nationales, à la création d'applications innovantes pour téléphones portables.

Son objectif principal étant, est-il ajouté, "la génération d'une compétition saine entre les étudiants, pour permettre l'émergence de leurs dons et talents en matière de développement de programmes et des techniques de gestion et de promotion de projets" et ce" avec un encadrement assuré par des experts en coaching.

L'événement sera étayé, tout au long de sa durée, par l'animation de conférences et workshops sur les thèmes du numérique, l'usage des TIC dans la gestion de projets et création d'entreprises, le marketing électronique et les réseaux sociaux, entre autres.

Les workshops seront notamment axés sur le développement de projets, l'obtention d'un poste de travail et le développement des compétences personnelles. A noter que ces étudiants ont été sélectionnés parmi 150 candidats à ce challenge, organisé par l'association Soleil HEC, en collaboration avec la direction de l'EHEC.

Les trois premiers lauréats bénéficieront d'un accompagnement et coaching d'une année, assuré par des entreprises en informatique, parrainant ce concours. Pour le Yekhlef Athmane, Directeur général de l'EHES de Koléa, "tous les étudiants participants à ce concours sont dignes d'intérêt", du fait, a-t-il dit, que les "projets d'applications pour portables font l'actualité du monde d'aujourd'hui".