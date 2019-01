Algérie: Mostaganem - Plus de 20.000 micro-entreprises financées par les dispositifs d'emploi

Mostaganem — Les dispositifs de soutien à l'emploi ont financé depuis leur création et jusqu'au 31 décembre 2018 plus de 20.700 micro-entreprises dans la wilaya de Mostaganem dans divers domaines, a-t-on appris mercredi du wali, Mohamed Abdennour Rabhi.

La création de ces micro-entreprises au profit des jeunes a permis, dans les 20 dernières années, de générer plus de 39.000 emplois nouveaux, a indiqué le chef de l'exécutif local, lors d'une journée d'étude sur la promotion de l'emploi.

Les services de la wilaya de Mostaganem ont donné des instructions aux secteurs qui réalisent des projets de développement en habitat, travaux publics et ressources en eau, pour réserver un quota des marchés aux jeunes gérants de petites et moyennes entreprises dans le cadre des dispositifs de soutien à l'emploi, a-t-on rappelé.

Dans le but de mettre en place des mécanismes de maitrise et de suivi du marché local de l'emploi et de fournir des offres qui s'adaptent avec les spécificités des régions de Mostaganem, deux commissions ont été créées pour la promotion de l'emploi, le suivi de la déperdition scolaire et l'orientation professionnelle en coordination avec tous les acteurs concernés, a souligné le wali.

De son côté, le directeur de wilaya de l'emploi, Bachir Mechta, a indiqué que la commission de wilaya de promotion de l'emploi, installée dernièrement, a mis en place un plan d'insertion professionnelle des jeunes en donnant la priorité aux bénéficiaires de contrats d'insertion dans les opérations de recrutement dans les administrations publiques et les entreprises économiques.

Il est prévu aussi d'associer des micro-entreprises dans différentes opérations de réalisation de projets de développement dans le cadre de la sous-traitance et d'introduire des éléments dans les cahiers de charges conformément aux articles de la loi des marchés publics portant sur la réservation pour les entreprises financées au titre des dispositifs de soutien de l'emploi de 20% des marchés.

Cette commission œuvre à permettre aux jeunes désirant créer des micro-entreprises dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics d'accéder à une formation, une qualification et une spécialisation dans les zones d'activités et d'établir des fiches des besoins réels en matière d'emploi de chaque région et commune, a ajouté M. Mechta.

Cette journée d'étude a donné lieu à une exposition des entreprises activant dans divers domaines et des communications abordant, entre autres, les facilités accordées pour la promotion de l'emploi à travers les dispositifs de soutien.

Quatre ateliers ont été constituées pour débattre notamment de la promotion de l'emploi en milieu rural, des opportunités offertes par le secteur industriel et touristique et des avantages financiers et fiscaux accordés à la création d'une micro-entreprise.