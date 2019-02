Sud-Soudan: Dirdiri rencontre le représentant de l'ONU pour le Soudan du sud

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Dirdiri Mohammed Ahmed a rencontré mercredi dans son bureau le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Soudan du Sud M.David Shearer et la délégation qui l'accompagnait.

Dirdiri a souligné l'intérêt du Soudan dans l'instauration de la paix et de la stabilité dans le Soudan du Sud et a appelé le représentant onusien à inciter la communauté internationale de contribuer au soutien de l'accord de paix en vue de fournir la sécurité pour les citoyens et d'encourager leur retour volontaire et leur intégration dans la société, ce qui se répercute de manière positive sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

M. Cherar a salué le rôle que joue le Soudan dans le processus de paix et de stabilité dans le Soudan du sud , tout en indiquant aux efforts de l'ONU pour encourager les donateurs à remplir leur engagement.