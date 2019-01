Madagascar: CREM - « L'exemple vient d'en haut, une ère nouvelle s'annonce »

Les membres du CREM prônent la culture du sacrifice de soi pour l'intérêt du peuple.

La culture du sacrifice de soi, prônée par le CREM, gagne davantage de terrain. De grands changements sont déjà entraperçus, selon les membres de cette association.

Au lendemain de la nomination des membres du nouveau Gouvernement Ntsay et de nouvelles instructions aux Ministres, sur l'éthique à adopter dans leur comportement au quotidien et l'exemple qu'ils doivent donner, la population malgache attend des Hauts Fonctionnaires de l'Administration qu'ils se sacrifient désormais pour le bien de la population. « Si le Président de la République s'est engagé corps et âme à travers les Velirano, et que le Premier ministre et les Ministres sont désormais liés selon les mots du Président de la République par des contrats-programmes, les Responsables de l'Administration allant des Secrétaires Généraux aux Directeurs des Ministères doivent également accepter la culture du sacrifice de soi », soutient les membres du CREM (Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar). D'ores et déjà, la culture de l'alternance doit être ancrée dans l'esprit des Hauts Fonctionnaires. « Pendant les 58 années d'Indépendance, ils ont sacrifié la population à leurs intérêts et n'ont aucun droit de prétendre à rester en place : les écuries d'Augias doivent être nettoyées. Il serait ignoble de reconduire les anciens responsables qui se sont accommodés de pratiques vénales, qui n'ont ni la culture de l'alternance ni celle du sacrifice. Que certains d'entre eux prétendent qu'ils sont irremplaçables, signifierait qu'eux-mêmes sont des criminels vis-à-vis de la génération future. Ils n'ont formé aucune relève », fustigent ces économistes.

Changements réels. Pour le CREM, il faut que toutes les têtes soient nouvelles, que tous acceptent, qu'il leur soit assigné des objectifs alignés sur l'IEM et qu'ils démissionnent en cas d'échec. « L'idéal serait qu'à partir du rang de Directeur, les Hauts Fonctionnaires et les Dirigeants d'Etablissements Publics deviennent réellement des contractuels et qu'ils soient mis en disponibilité de la fonction publique avec une possibilité de non-réintégration dans le cas de défaillance. Il est bien entendu extrêmement facile de contractualiser des objectifs tels que le taux de croissance, le taux d'inflation, le taux de pression fiscale, indice de corruption... et de qualifier de faute grave sanctionnée par le limogeage la non-atteinte de l'objectif », indiquent les membres de l'association.

Impacts. Les principes de transparence et de redevabilité doivent primer par rapport aux attentes des politiques, d'après le CREM. Idéalement, les établissements publics (JIRAMA, INSTAT, KRAOMA, Universités, etc.) et autres organismes rattachés devraient faire l'objet d'audit et en attendant le résultat, des administrateurs délégués désignés aux commandes. Ensuite, des objectifs conformes à l'IEM, puisque l'élection du Président consacre ce programme auprès des électeurs, devront être assignés et validés par les Conseils d'Administration respectifs. Les suivis et évaluation des objectifs de ces Etablissements Publics devront également être adossés sur l'IEM. Sur le plan éthique, le CREM affirme que l'envoi de l'hélicoptère présidentiel au secours des éléments de la Gendarmerie et de l'Armée blessés, démontre le manque de moyens alloués à l'établissement de la sécurité sur le territoire alors que certains responsables de l'Administration se pavanent aux volants de 4×4 à Antananarivo. « Si le Président de la République accepte pour sauver des vies que son hélicoptère soit envoyé, la réquisition des 4×4 de tout Ministère pour les besoins vitaux de la Nation devrait être un exemple à suivre », soutiennent les membres du Cercle. Des propos qui n'enchanteront certainement pas certains hauts responsables, mais qui favorisent certainement le petit peuple en difficulté.