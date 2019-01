Madagascar: JP Monfort - Un spammer internationalement connu

JM Monfort est le roi du Spam, selon Maltatoday.com.

« Jaime Pozuelo-Monfort » est un mystificateur international. Il a encore voulu frapper à Madagascar en profitant de l'ambiance politique postélectorale où les potentielles victimes courent les rues, compte tenu du fait que nombreuses sont les personnalités qui lorgnent des postes dans tel ou tel département ministériel.

En effet, au lendemain de la proclamation des résultats des élections présidentielles, il s'est offert le luxe de jouer le rôle d'agent recruteur de compétences en envoyant un mail à des milliers de personnes. Une manière pour lui de prétendre être la personne que les nouvelles autorités étatiques ont mandatée pour collecter des CV.

Une usurpation de fonction en ligne, bien évidemment puisque selon Maltatoday, « J.P Monfort » est en fait un spammer très connu à tel point qu'un Tutorial intitulé « How do I block emails from J.P. Monfort - a very well known spammer? » a été mis en ligne pour éviter aux internautes de devenir une de ses potentielles victimes.