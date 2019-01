Madagascar: Football Analamanga - Troisième défaite pour Elgeco Plus

Le championnat d'Analamanga de Ligue 1 se suit et se ressemble avec la défaite d'Elgeco Plus devenu méconnaissable tant dans son jeu que de sa motivation. Car apparemment, l'équipe est en train de sombrer.

Incroyable mais hélas vrai, Elgeco Plus continue sa descente aux enfers. Hier encore, le club a essuyé une troisième défaite et cette fois-ci face au COSFA sur un score de 2 buts à 3. Une gifle. Une de trop pour la détentrice en titre de la Coupe de Madagascar.

L'AS Adema et son automatisme. Les militaires se contentaient cependant, devant des gradins dégarnis de Mahamasina, de gérer la rencontre à leur aise c'est-à-dire sans vraiment se découvrir mais Elgeco Plus malgré une entame pied au plancher n'a jamais su prendre le bon bout.

Finalement le score de 3 buts à 2 était juste et reflétait la physionomie de la rencontre.

Ou plutôt trop juste dans le cas de l'AS Adema qui s'est contenté d'un seul but pour battre Mi20, le maillon faible de ce groupe B. Mais l'essentiel en fait pour les protégés du président Yves Randriamialisoa qui s'installent confortablement dans leur fauteuil de leader. Une quatrième victoire en autant de sorties, cela force le respect pour un groupe qui ambitionne cette année d'aller dans les compétitions nationales et tenter de reconquérir un nouveau titre avec ce groupe assez solide et qui a la particularité d'être ensemble depuis un bon bout de temps avec ce que cela suppose d'automatisme.

Fosa sort ses griffes. Ce n'est pas un secret, l'AS Adema fera cette année figure de favori de ce championnat d'Analamanga qu'elle maîtrise désormais du bout des doigts. Et comme le champion tananarivien fait également partie des favoris de la Ligue des Champions et de la Coupe de Madagascar, on s'attend à voir ces gars d'Ivato tenir un premier rôle.

Pour revenir au troisième match d'hier, on a enfin vu Fosa Juniors sortir de sa tanière et infliger une sévère défaite à la jeune équipe de JET Mada. Après avoir enchaîné les défaites, Fosa s'est enfin réveillé pour battre le JET Mada pourtant bien pris en main par l'entraîneur Paolo.

Mais hier, le club cueilli à froid par un Fosa qui sortait ses griffes dès le coup d'envoi, JET n'a pu rien faire et concède sa plus lourde défaite de la saison avec ce 4 à 1 infligé avec la manière.

La cinquième journée se poursuit ce jour à Mahamasina avec des rencontres dont l'intérêt n'est plus à faire car seuls les deux premiers de chaque groupe iront en Poule des As.