Madagascar: « Hip hop » - « Rap Gasy Unity » avec la crème du rap malgache

L'équipe organisatrice de « Rap Gasy Unity » (photo) va reverser une somme à des actions sociales après « Rap Gasy Unity » 2019

« Rap Gasy Unity » sera sûrement l'évènement rap de ce début d'année, plusieurs formations depuis les années 90 jusqu'à 2019 seront sur la scène du « Kianjan'ny Kanto » le 16 février. L'occasion de retrouver tout ce qui s'est fait et ce qui se fait de mieux en matière de musique urbaine.

Le rap antananarivien se donne rendez -vous pour le « Rap Gasy Unity » ce 16 février à partir de 9 h au « Kianjan'ny Kanto » Mahamasina. « Ce sera gratuit, en 2018, nous avons initié cet évènement. L'entrée a été gratuite et nous comptons restés sur cette lancée », explique Rivo Nantenaina, ou Ben J pour la scène et président de l'association « Ekah », parmi l'équipe d'organisation. Sur le plateau, ce seront les meilleurs clans de rap de la Capitale qui vont se relayer au micro. Comme « X-Crew », qui vient du côté d'Andoharanofotsy. Il y aura également « Bogota », « Tangala », « Bemaso » et sans doute « Diosezy ».

A voir ce plateau d'artistes, le public va revenir sur les bases, puisque ces clans ont tous participé à la genèse du rap malgache d'une manière ou d'une autre. « Ce sera l'occasion de nous souhaiter nos vœux de nouvelle année, entre activistes du rap malgache. Ensuite, nous allons instaurer cet évènement chaque année et l'élargir sur un site plus élargi », souligne Rivo Nantenaina. Ces propos ne viennent pas d'un simple connaisseur, il fait partie du groupe « Da Hopp », un groupe mythique du rap national.

Les organisateurs comptent donc sur la présence de la grande famille du hip hop antananarivien et de tout le pays également. Si les premiers groupes annoncés être présents pour cette date appartiennent plus ou moins à la génération 90/80, la génération contemporaine est aussi invitée à se mettre au devant de la scène.

Le rap malgache possède un public déjà établi.

« Hip hop » conscient. A entendre les propos de Lova Nantenaina, ce sera avant tout un moment de communion avant d'être des concerts de haut niveau gratuits. Les enjeux sont maintenant différents. Pour ne pas citer les difficultés à vendre un album sur un marché noyé dans le piratage.

Les idées pour orienter le rap malgache face aux exigences actuelles pourront ainsi illuminer cette rencontre. « Au niveau de la sécurité, nous allons mettre les bouchées doubles. Certes, quelques rivalités sont nées au fil des années. Quand on y revient, ces différends ne sont pas insurmontables. Mais nous allons mettre en place un service de sécurité digne d'un grand évènement », assure Lova Nantenaina. « Rap Gasy Unity » sera donc un évènement, presque un mini festival, de plus de neuf heures. Les portes se fermeront à 18 h.

Le rap malgache se redonne de la voix, d'autant plus que le contexte pourrait le permettre. « Bien sûr, il y a eu la conjoncture post électorale, plusieurs paramètres qui nous ont poussés à réfléchir si nous allons le faire ou non. Là, c'est décidé, on le fera », conclut Lova Nantenaina.