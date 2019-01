Madagascar: Andry Rajoelina - Concrétisation du « Velirano » sur l'eau potable dans le Sud

Pour avoir voté massivement pour lui, le nouveau Président de la République a récompensé en retour Toliara II où a eu lieu hier, le début de la concrétisation du « Velirano » sur l'adduction d'eau potable.

« Fitia mivaly fitia ». L'ex-candidat numéro 13 devenu Président de la République, est revenu à Toliara II, pour la cérémonie de lancement du projet de 200 forages d'eau potable qui a eu lieu hier à Ankililaoky. Une des 40 communes sises dans les Régions Atsimo Andrefana et Menabe bénéficiaires de ce projet d'une durée d'un an. Du 15 avril 2018 au 15 octobre 2019. Et financé sous forme de don par la République Populaire de Chine à hauteur de 28 millions de yuans. En somme, c'est le cas de le dire, l'équivalent de 4,17 millions de dollars comme l'a fait savoir son Ambassadeur, SEMme YANG Xiaorong.

Coopération gagnant-gagnant. La Représentante de l'Empire du Milieu de rappeler que la Chine apporte son aide au développement de Madagascar dans d'autres domaines comme la Santé, l'Education... « Et ce, dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux pays et sur la base de l'amitié et de la fraternité entre les deux peuples ». Concernant les 200 forages, l'Ambassadeur chinois d'expliquer qu' « il vise à faciliter l'accès à l'eau potable et à améliorer les conditions de vie de la population ». Le Président Rajoelina de renchérir que « l'eau est source de vie et de santé ». Avant d'ajouter que l'objectif est l'adduction d'eau potable dans chaque Fokontany.

Panneaux solaires. Le rétablissement de la sécurité dans le Sud figure aussi parmi les priorités du chef de l'Etat. « C'est pourquoi, j'ai amené avec moi le ministre de la Défense nationale et le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie pour voir les lieux d'implantation des forces d'intervention spéciale », a-t-il fait remarquer. Réitérant dans la foulée sa ferme détermination à lutter contre l'insécurité qui fait partie de ses 13 « Velirano ». Au même titre que la prévoyance sociale pour les pauvres et les faibles. Sans oublier son engagement d'apporter la lumière dans chaque foyer. « Une usine de fabrication de panneaux solaires sera mise en place au mois de juin », a annoncé le Président de la République.

Gouverneurs. En attendant, plusieurs containers de panneaux solaires ont été importés. « Toliara et Ankililaoky seront parmi les bénéficiaires ». Ils vont aussi bénéficier du « riz vendu à moitié prix » attendu d'ici deux mois. Le Président de la République n'a pas non plus manqué de toucher mot du rôle des futurs gouverneurs de Région. « Ils seront chargés de gérer les projets de développement de leurs Régions respectives et soumis à une obligation de résultats. Une évaluation aura lieu tous les 6 mois ou par an ».

« Manara-penitra ». Le chef de l'Etat a aussi effectué une descente sur la Digue de Fiherenana dont la dernière réhabilitation remonte en 2013. « Les travaux de renforcement et d'élévation de la Digue débuteront dans un mois », a-t-il assuré. Pour parer à l'urgence, il fera venir des motopompes pour aspirer l'eau qui inonde la localité d'Ankiambe. Il estime que les maisons d'habitation devraient être sur pilotis pour que les habitants soient à l'abri de la montée des eaux. Le Président de la République a également renouvelé son engagement électoral de construire des EPP et CEG ainsi que des terrains de sport « manara-penitra ». Un « Velirano » clair comme l'eau potable qui jaillira des 200 forages.