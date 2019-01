Madagascar: Pétanque / Doublette mixte - Deux équipes du BIC qualifiées !

Les boulistes du BIC qualifiés à la grande finale avec de gauche à droite Mora, Solo et Jacky.

Pari tenu pour le « Bouliste Ialatsara Club » a réussi à qualifier deux de ses équipes à la grande finale du championnat de Madagascar en doublette mixte.

C'était le week-end dernier à Ambohimangakely lors de la première étape de ce sommet national qui sert également de qualification pour le championnat du monde à Almeria, en Espagne.

Le BIC est sorti du lot grâce notamment à Solo et Mora qui se sont hissés en demi-finale où ils devraient affronter Sitrakiniaina et Ando mais la pluie en a décidé autrement.

Mais qu'importe car faisait partie des huit meilleures formations, Solo et Mora vont participer la grande finale tout comme leurs coéquipiers Mialy et Jacky.

Les six autres qualifiés sont Hasina et Ram's qui n'ont pas pu, eux non plus disputer la demi-finale contre Nary et Ny Antsa. Vola et Cobra, Dô et Coutiti ainsi que Tatiana et Tsiresy complètent la liste des premiers qualifiés.

La seconde étape de ce championnat de Madagascar en doublette mixte aura lieu le 16 et 17 février au même boulodrome Les « H » à Ambohimangakely.