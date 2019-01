Ile Maurice: Brisée-Verdière - La route Pont Bon Dieu enfin élargie

Ashvin Bisnauthsing est un conseiller soulagé. Car après plusieurs requêtes, ses doléances ont enfin été entendues par les autorités.

Depuis plusieurs mois, ce conseiller de village de Brisée-Verdière avait attiré l'attention sur un manque de sécurité régnant sur la route Pont Bon Dieu, qui est une route très fréquentée. Depuis quelques jours, la National Development Unit, (NDU), la Road Development Authority (RDA), le conseil de district de Flacq et le ministère des Infrastructures publiques ont commencé des travaux afin de réaménager cette route. Selon nos informations, les travaux consistent à agrandir la route et à en refaire le tracé, en particulier là où les virages sont dangereux. «Nous allons enlever ces virages et rendre cette route plus droite et moins dangereuse.»

Ashvin Bisnauthsing explique que ces travaux sont très bien accueillis par les villageois et les automobilistes car la circulation a augmenté à Brisée-Verdière. «Ce village n'était pas aussi fréquenté qu'aujourd'hui. De nos jours, de nombreux véhicules sortant de Flacq passent par Brisée-Verdière pour se diriger vers le nord ou St-Pierre. La route de Salazie est comme un raccourci pour éviter les embouteillages et une route rapide pour arriver à hauteur de la route Verdun-Terre-Rouge. Et pour prendre la route de Salazie, il faut impérativement passer par la croisée de Medi-Clinic, où il y a un feu de signalisation», souligne le représentant du village.

Il espère que, comme il l'a demandé à maintes reprises, cette route soit aussi convenablement éclairée.