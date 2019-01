Angola: Le pays et la Namibie étudient un modèle de construction du barrage de Baynes

Malanje — L'Angola et la Namibie ont discuté mercredi des exigences techniques, économiques et environnementales pour la construction du barrage hydroélectrique binational de Baynes dans la région frontalière des deux pays.

Du côté angolais, la délégation a été conduite par le directeur général du Cabinet chargé de l'administration des bassins hydrographiques des rivières Cunene, Cuando Cubango et Cuvelai, Carolino Mendes, et celle de la Namibie par l'expert du Ministère des Mines et de l'Énergie, Simeon Negungo.

La rencontre a eu lieu au barrage hydroélectrique de Lauca, dans la municipalité de Cacuso, et a permis de transmettre les expériences de l'Angola à la Namibie en matière de construction de projets hydroélectriques, tels que le corridor du fleuve Cuanza, notamment Lauca, Capanda et Cambambe.

À la fin de la réunion, Carolino Mendes, directeur général du Cabinet chargé de l'administration du bassin des rivières Cunene, Cuando Cubango et Cuvelai, a salué les avantages que les deux pays pourraient avoir avec la construction du barrage, en particulier pour relancer des projets économiques et améliorer la vie de leurs citoyens, dans la perspective de la production d'énergie pour les deux régions.

Le responsable n'a pas précisé le montant devant être utilisé par les parties dans la mise en œuvre du projet, mais a garanti que l'étude de faisabilité réalisée par les deux parties était en phase finale, en vue de son exécution sans aucune contrainte.

Il a dit avoir profité de la réunion pour examiner le projet d'approvisionnement en énergie et en eau aux populations des zones frontalières des deux Etats, par le biais du barrage de Calueque (province de Cunene) récemment réhabilité, dans le cadre de la coopération entre les parties.

Suite à cette coopération, le ministre angolais de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, et son homologue namibien, Tom Alweendo, se réuniront vendredi à Lauca, pour analyser des sujets liés à la Commission technique permanente mixte pour la rivière Cunene (CIPC), notamment les études pour la construction du barrage binational de Baynes et les projets d'approvisionnement en énergie et en eau à la région frontalière de Calueque.

Baixo Cunene, une région s'étendant sur environ 185 km des chutes d'Epupa à l'embouchure de l'océan Atlantique, est considérée comme une zone d'influence du projet.

Des études préliminaires indiquent que la centrale hydroélectrique de Baynes sera constituée d'un bloc de 200 m de haut, de 1 000 m de haut et de 25 m de longueur, de 40 km de réservoir et d'une zone inondée de 58,15 km carrés de stockage complet.

La centrale aura une capacité de 600 MW, dont 300 MW pour l'Angola et 300 MW pour la Namibie. Elle avait été approuvée par les deux gouvernements en novembre 2014 dans le cadre d'une étude de faisabilité achevée en 2013.