Sénégal: Alier de validation du guide didactique d'entretien de pistes rurales - Ageroute mise sur la methode haute intensite de main d'œuvre (himo)

Le Projet Pôle de développement de la Casamance (Ppdc), avec le financement de la Banque mondiale, avait confié le Projet d'entretien des pistes rurales par les populations locales, à l'Ageroute.

Le projet qui a porté sur les techniques à Haute intensité de main d'œuvre (Himo), a restitué les résultats de la phase pilote de ce programme, hier mercredi.

Assurer le maintien des pistes rurales par la méthode de Haute intensité de main d'œuvre (Himo). C'est l'objectif du projet initié par l'Ageroute et qui prône le développement local.

En effet, il s'agit d'entretenir des pistes rurales par les populations locales. Selon Youssouf Badji, le coordonnateur du Projet Pôle de développement de la Casamance (Ppdc), «ce projet a pour vocation de relancer les activités au niveau de la Casamance».

Il explique que dans une approche intitulée chaine de valeur qui permet de prendre en charge un certain nombre d'accès pour faciliter la production et l'accès au marché, ce projet a une composante majeure qui traite de l'accessibilité rurale par la maintenance des pistes.

Dans cette phase pilote, trois pistes ont été choisies dans les régions de Kolda (avec le tronçon Cf D216-Ndorna sur 7 km), Sédhiou (Tankon-Saré Alkaly-Bogal-Ndiamacouta sur 21 km) et Zinguinchor (Brin-Séléty sur 10 km).

Youssouf Badji de faire savoir que l'Ageroute a fait un «travail remarquable» dans ce sens, avec notamment la réalisation de 200 km de pistes, des traitements de conduites de pistes et la conduite de pilote du Himo qui, selon lui, est une démarche visant à impliquer la population dans l'entretien des pistes pour assurer leur pérennité.

Il affirme qu'«en dehors de sa vocation de construire, l'Ageroute, à travers le Himo, peut offrir un niveau de service concret et très conséquent aux collectivités locales, mais aussi créer des emplois durables en fixant les populations rurales dans leurs terroirs, au delà de ce caractère de maintenance de la qualité des infrastructures routières».

L'Himo constitue une innovation, toujours de l'avis du coordonateur du Ppdc en ce sens que, «jusqu'ici, c'était des entreprises qui étaient contractées pour la maintenance des infrastructures, avec le caractère couteux que cela peut avoir et des procédures assez longues».

A en croire M. Badji l'idée est de combiner le Himo sur le réseau classé avec ce Himo permet, en terme d'efficacité, d'avoir des coûts les meilleurs pour un niveau de service correct.

D'où son invite à l'Etat du Sénégal et aux acteurs présents à «valider ce projet qui sera utilisable dans tout le pays, et même dans la sous-région». Et Youssouf Badji de rappeler que le Fonds d'entretien routier autonome (Fera) a accepté de financer le projet.

Pour Abibou Ciss, coordonateur du projet, la particularité du projet Himo (avec la population locale), c'est son opposition au projet Haute intensité d'équipement (Hieq). Pour le choix des 3 régions, l'enseignant chercheur arbore qu'il avait été opéré par l'Ageroute, en concomitance avec les communes.

Mais, de l'avis de l'expert, un choix ne saurait être plus judicieux et plus pertinent. Il relève, par exemple, qu'à Kolda, c'est des linéaires de 10 km, à Sédhiou 24 km et Ziguinchor c'est intermédiaire, 15 km. «C'était pertinent ce choix des pistes avec des linéaires moins longs et différents», argumente-t-il.

M. Ciss informe que la démarche consiste à identifier des personnes dans le milieu local, les former à la technique, les doter de matériels et les accompagner sur le terrain jusqu'à la maîtrise totale du système Himo.

Quand au choix des personnes formées, Abibou Ciss dira que c'était beaucoup plus du ressort des élus locaux. «Mais, il arrivait que ces propositions posent problème.

C'est donc ce qui a poussé la proposition de critères de choix dans le guide pour éviter de prendre des risques, en prenant en compte l'aspect genre», fait-il savoir.