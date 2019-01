Sénégal: Macky Sall - «Le président Dia est l'inspirateur de l'architecture administrative du Sénégal»

Le Président de la République Macky Sall a procédé hier, mercredi 30 janvier, à l'inauguration du building administratif rénové qui porte désormais le nom du président Mamadou Dia.

Le chef de l'Etat a ainsi décidé au nom de la nation sénégalaise de rendre un hommage à ce grand serviteur de l'Etat parce que selon lui, le «président Dia est reconnu comme l'inspirateur de l'architecture administrative du Sénégal moderne»

« Le président Dia est reconnu comme l'inspirateur de l'architecture administrative du Sénégal moderne ».

Ces propos sont du Président de la République Macky Sall qui procédait hier, mercredi 30 janvier à l'inauguration du building administratif rénové qui porte désormais le nom du président Mamadou Dia.

«J'ai décidé au nom de la nation sénégalaise de rendre hommage à ses illustres fils du pays à travers le défunt président du conseil des ministres Mamadou Dia dont le building administratif rénové, portera désormais le nom.

J'ai voulu honoré ce grand serviteur de l'Etat et magnifié ce combattant émérite d'un Sénégal digne, confiant, rayonnant, prospère et solidaire », a loué Macky Sall.

Selon lui, Mamadou Dia reste pour notre jeunesse, les agents publics et la classe politique, un exemple de citoyenneté, un travailleur infatigable, un modèle d'engagement de rigueur et de probité.

« Cet instituteur féru d'économie et de droit né le 18 juillet 1910 à Khombole et rappelé à Dieu le 25 janvier 2009 à Dakar a occupé tour à tour les fonctions de sénateur du Sénégal, de député à l'assemblée nationale française, de vice-président du conseil des gouvernements de la loi cadre et de président du conseil des ministres », a-t-il rappelé.

Poursuit, il indique : « il a initié des réformes administratives hardies adossées à nos réalités économiques, sociales et culturelles.

Son ambition était d'assoir un développement endogène auto-centré accordant une place de choix en équité territoriale à la justice sociale et à l'autopromotion des communautés de base.

Cette ambition d'alors était soutenue par des instruments de planifications économiques avant-gardistes notamment le premier plan quadriennal de développement ainsi que les premières structures d'organisation, d'animation et de financement de l'économie».

Le président Mamadou Dia ajoute Macky Sall, a été aussi le grand Maodo, le sage panafricain à l'expérience politique hors du commun. « Il fut un écrivain éclairé et un analyste avisé.

Cet homme multidimensionnel méritait bien de la nation cette reconnaissance exceptionnelle», at-il laissé entendre.

Selon Macky Sall, plus qu'une rénovation de façade, le building a fait l'objet d'une restauration en profondeur conduisant à l'amélioration de la solidité du bâtiment ainsi que la sécurisation et la fonctionnalité des locaux dans le respect des normes environnementales et sociales modernes.

Ce bâtiment écologique, indique t-il, permet une gestion efficace de l'eau mais aussi d'importantes économies d'énergie grâce à son système photovoltaïque d'une puissance électrique de 546 Kilowatts.

Il dispose en outre d'un systéme innovant permettant une gestion centralisée et informatisée de toutes les installations.