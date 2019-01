Ile Maurice: Cracking the code - 10 000 collégiens initiés au «coding»

Former les jeunes collégiens aux rudiments du «coding». C'est l'objectif du programme Cracking the Code lancé par Accenture Mauritius et le ministère de l'Éducation, ce jeudi 31 janvier, au Mahatma Gandhi Institute.

Les cours seront dispensés par les employés d'Accenture qui sont volontaires. 10 000 collégiens sont éligibles. Mais il n'y a pas qu'eux. Les enseignants auront aussi la possibilité d'apprendre à «coder».

Marc Bousquet, directeur général d'Accenture France, a fait le déplacement à Maurice pour l'occasion. «Ce type de programme est une première mondiale. Des formations à cette échelle n'existent pas encore en France», a-t-il fait ressortir.

Quel est le but de ce programme ? Selon John Malepa, directeur général d'Accenture Technology, le code n'est plus réservé aux informaticiens. «C'est devenu une culture générale. Ce programme aidera les élèves à maîtriser les rudiments du codage et de l'intelligence artificielle, entre autres», explique-t-il. À terme, les collégiens de 10 à 15 ans auront la possibilité d'en bénéficier mais pour l'heure, la compagnie se focalise sur la première phase du programme qui concerne les 14 à 15 ans.

Leela Devi Dookun-Luchoomun a, pour sa part, souligné l'importance du coding. «Cela permet non seulement d'apprendre la base de l'informatique, mais aussi cela instaure la discipline», a fait savoir la ministre de l'Éducation. D'ajouter que l'informatique a déjà investi plusieurs secteurs et qu'il faut une masse critique de professionnels à l'avenir.