Ile Maurice: Travailleurs étrangers - Me Valayden veut une enquête de la Human Rights Commission

«I beg you to make a surprise check upon all the registered dormitories and I can ascertain that you will find a nightmare whereby you would have been carried back to 19th century...» C'est en ces termes que Me Rama Valayden a de nouveau sollicité l'intervention de la National Human Rights Commission (NHRC), hier, mercredi 30 janvier. Il demande qu'une visite surprise soit effectuée dans les dortoirs des travailleurs étrangers.

L'homme de loi a également évoqué la récente arrestation de 45 clandestins. Opération menée par la Tracking Team du Passport and Immigration Office. Pour Me Valayden, il s'agit d'un abus perpétré contre ces ouvriers sans-papiers. «Ce sont en particulier les étrangers venant de l'Asie ou d'Afrique qui font face à ces abus. Les officiers, en faisant cette perquisition, ne respectent pas la vie privée des femmes par exemple.» Il demande, de ce fait, à la Commission de faire valoir ses pouvoirs et ainsi faire respecter les droits de ces travailleurs. «Je vous demande de préparer un rapport sur cette situation.»

Il a aussi fait une requête auprès de la NHRC afin que celle-ci constate les conditions dans lesquelles ces travailleurs étrangers font la queue, les dimanches, pour vérifier si leurs salaires ont été versés après avoir travaillé pendant plus de 60 heures.