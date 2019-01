Congo-Kinshasa: CAF Ligue des Champions - TP Mazembe - Rainford Kalaba est de retour

Le TP Mazembe peut compter sur les services de Rainford Kalaba pour la réception du Club Africain de Tunis dans le cadre de la 3ème journée de la Ligue des Champions d'Afrique.

Selon le site officiel du club, l'international zambien a repris avec le groupe et fera partie des joueurs qui se mettront au vert. Pour cause de blessure, le capitaine des Corbeaux a raté le dernier match de Mazembe face au CS Constantine, du côté d'Algérie, où ils ont perdu 3-0. Signalons aussi la réintégration de Jean Kasusula et les renforts de Godet Masengu et Owé Boyanga.

Copieusement et sévèrement battu par le CS Constantinois lors de la seconde journée de la Ligue des Champions, le TP Mazembe s'est vu éjecter de son fauteuil du leader du groupe C. Les Corbeaux ont vécu une sale soirée sur le sol algérien. Une défaite de trois buts à zéro et une prestation médiocre. Le TP Mazembe est désormais en troisième position de son groupe derrière son bourreau du jour et le Club Africain. Les Corbeaux sont condamnés à bien mieux faire à la maison, ce samedi face aux Tunisiens du Club Africain.