Congo-Kinshasa/Egypte: CAF Ligue des Champions - Le Club Africain décidé à décrocher un résultat positif face à Mazembe

Le Club Africain fera face aux Congolais de TP Mazembe ce samedi, 2 février 2019 dans le cadre de la tête d'affiche de la 3ème journée de la Ligue des Champions africaine. Le club de Bab Jedid compte 3 point après une défaite lors de la première journée contre le club algérien du CS Constantine et une victoire devant Al Ismaily d'Egypte.

Seuls les Algérien ont réalisé un carton plein avec deux victoires en deux sorties. Constantine est en tête du groupe C de la Ligue des Champions avec 6 points devant le Club Africain et le TP Mazembe (3points). Cette situation rend encore décisif cette rencontre entre le Club Africain et les Corbeaux de Lubumbashi. Si les Algériens sont désormais bien placés pour la qualification aux quarts de finale, le second billet sera l'enjeu entre le club tunisien et son concurrent congolais.

Le coach du Club Africain, Chiheb Ellili, a déclaré à Mosaique FM que son équipe fera tout pour ramener un résultat positif de Lubumbashi ce samedi : « Nos chances sont intactes. Nous sommes décidés à décrocher un résultat positif comme ce fut le cas face à Al Ismaily. Je considère que notre défaite face au CS Constantine était un faux pas. Ce sera comme un match de coupe et nous sommes capables de nous imposer. Je ne vais pas parler du long déplacement car nous sommes habitués à voyager. Le match ne sera pas facile et nous aurons besoin d'être concentrés. Nous allons faire un visionnage de l'adversaire et de notre dernier match en ligue des champions afin de donner plus de confiance aux joueurs ».

Premier bras de fer le 2 février que les Clubistes ont intérêt à bien gérer, avant d'accueillir les congolais à Tunis le 12 février en position favorable.

Il est à rappeler que le CS Constantine est exempté de cette journée vu la disqualification d'Al Ismaily par la CAF à cause des actes de violence qui ont émaillé la fin de son match face au club de Bab Jedid, lors de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des Champions.