Congo-Kinshasa: Assistance humanitaire - Plus de cinq mille réfugiés et demandeurs d'asile accueillis l'année dernière en RDC

Selon les données publiées par le Haut commissariat des Nations unies aux réfugiés(HCR), la République démocratique du Congo (RDC) a reçu sur son sol cinq cent trente-quatre mille huit cent vingt-huit réfugiés en 2018, dont 52% sont des femmes. La même source précise, par ailleurs, que 99,3% de ces réfugiés vivent dans des zones rurales et 74% sont installés hors des camps ou sites.

Au cours de l'année dernière, les opérations de rapatriement volontaire de réfugiés ont été organisées, ayant permis le retour de trois mille cinquante- trois réfugiés rwandais dans leur pays. Ces opérations aussi bien que l'assistance à apporter aux refugiés et aux demandeurs d'asile impliquent de gros moyens financiers pour faire face aux multiples besoins humanitaires.

En 2018, en effet, le HCR avait lancé un appel de fonds de neuf cent dix-huit millions de dollars américains. La mobilisation de ces fonds lui permettra de mettre en exécution, pour une durée de deux ans, soit de 2019 à 2020, les deux plans humanitaires pour venir en aide aux réfugiés et à la population hôte dans d'autres pays d'asile fortement affectés par les conflits.

Un outil de coordination entre plusieurs acteurs humanitaires et de développement, le Plan de réponse nationale (2019-2020) pour les réfugiés vivant en RDC, vise à couvrir les besoins des quatre principales nationalités réfugiées (Burundais, Centrafricains, Rwandais et Sud-soudanais) réparties à travers le territoire congolais.

L'un des plans est destiné aux Congolais ayant dans d'autres pays d'Afrique et l'autre aux réfugiés qui se trouvent en RDC qui ont fui d'autres pays de la région.

La représentante régionale du HCR en RDC et coordinatrice pour les réfugiés congolais, Ann Encontre, souligne que plus d'un demi-million de réfugiés originaires de pays voisins ont été contraints de fuir leurs foyers et trouver refuge en RDC. Ce chiffre continue d'augmenter.

Pour bien assurer la protection internationale et l'assistance aux personnes relevant de son mandat, le HCR travaille avec le gouvernement congolais, en étroite coopération avec la Commission nationale pour les réfugiés. Des mécanismes de coordination sont également mis en place pour coordonner sur le terrain toutes les interventions. En tant que chef de file du Cluster protection, le HCR coordonne la composante protection et prévention de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et fondées sur le genre.

Dans le cadre du Cluster Abris/AME, le HCR coordonne également le groupe de travail Abris. Conjointement avec l'Organisation internationale de migration, le HCR coordonne ensuite le groupe de travail Gestion et coordination des sites de déplacement et en partenariat avec Ocha, le groupe de travail national Cash.