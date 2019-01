Guinée: Tenue de la retraite sur le positionnement stratégique de l'ASCAD

Le gouvernement guinéen en partenariat avec le programme des nations unies pour le développement (PNUD) ont lancé ce mercredi 30 janvier 2019 à Conakry, les travaux du Séminaire de positionnement stratégique de l'Agence du Service Civique d'Action au Développement (ASCAD).

Selon les organisateurs, l'objectif de cette retraite stratégique est de réfléchir sur la mise à niveau et l'appropriation par les acteurs concernés du nouveau positionnement stratégique proposé en identifiant les enjeux, défis et opportunités liées au nouveau positionnement stratégique de l'ASCAD dans le but d'adopter la stratégie de développement, le positionnement de l'ASCAD, la stratégie de mobilisation des ressources et d'identifier les pistes de financement sur le moyen et long terme.

Dans son discours, Lionel Laurens Directeur pays PNUD a dit que la Guinée est un pays riche doté de nombreuses ressources naturelles, d'énormes potentialités économiques.

Pour ce diplomate onusien, dans ces dernières années, son institution a pu mesurer des avancées significatives et nombreuses, une croissance économique en progression.

"Cela étant dit, il reste des défis en Guinée. L'un d'entre eux concerne les couches vulnérables notamment les jeunes, les femmes, les personnes en situations d'handicap qui, malheureusement, ne jouissent pas encore systématiquement des retombées économiques issues des richesses du pays.

Le pays a une vision de devenir une Guinée prospère à l'horizon 2040, maître de son destin, assurant un niveau élevé de bien-être à ses populations et garantissant l'avenir des générations futures.

Le PNUD en Guinée s'inscrit dans cette vision et appuie le gouvernement dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social, qui est également aligné sur les Objectifs du développement durable (ODD)", a-t-il indiqué.

Et Lionel Laurens de poursuivre:"L'idéal, c'est de ne laisser personne, et d'appuyer le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté, l'inégalité, l'injustice, l'exclusion. C'est la raison pour laquelle le PNUD s'intéresse plus particulièrement au bien-être et à la prospérité du jeune. Et accompagne le gouvernement dans le développement d'une vision pour la jeunesse à l'horizon 2040.

Cette retraite offre une opportunité à l'ASCAD de réfléchir à une possible mise à l'échelle de ne pas se limiter aux zones urbaines, mais également embrasser le reste des régions du pays, qu'elle puisse s'attaquer aux besoins des zones rurales où les besoins sont immenses.

Les zones enclavées souffrent de l'exode rural, les jeunes ne voient pas leur avenir dans ces zones et viennent à Conakry ici ou même de partir du pays pour tenter la chance ailleurs".

Présent à la rencontre, Mouctar Diallo, ministre de la jeunesse et de l'emploi jeunes a fait savoir que l'ASCAD est une école de la seconde chance.

Aux dires de ce ministre, cette école offre à des jeunes souvent déscolarisés, l'opportunité de bénéficier des formations dans différents corps de métiers pour en faire valoir dans l'écosystème socioéconomique local.

À l'en croire, plus de 70% de jeunes qui ont bénéficié de cette formation sont aujourd'hui insérés dans la vie active.

"Ce sont maintenant des milliers de jeunes qui ont pu bénéficier de cet encadrement et de cet accompagnement de l'ASCAD avec une insertion durable dans le travail.

Compte tenu du fait que l'économie guinéenne est essentiellement informelle, nous considérons que permettre aux jeunes qui sont généralement indépendants, leur permettre d'avoir des opportunités d'insertion pour évoluer vers l'entrepreneuriat, nous considérons que c'est un défi important et un levier pour permettre la promotion des jeunes et leur insertion dans les tissus socioéconomiques et permettre de jouer un rôle dans le développement économique de la Guinée", a-t-il conclu.