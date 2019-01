Tunisie: Jeu et enjeu

Il est toujours bon de rappeler qu'il y a, comme dans beaucoup d'autres activités liées au football, un turnover chez les techniciens parachutés dans le métier.

Ils continuent à s'intéresser au football sans en avoir le profil. Ils ont conscience du privilège, mais ils ne le méritent pas. Par quelque dimension qu'on les juge, ils se montrent encore incapables de renouveler leur centre d'intérêt au-delà de ce qui existe. En somme de répondre à tout ce que la passion pour le football exige comme connaissances, formation et recyclage

Certains ont cependant prouvé qu'ils peuvent être capables de dérouler un football multiforme, à géométrie variable. Que leurs équipes sont en mesure de dégager une grande tonalité, et que rien n'empêche que l'enjeu dans lequel elles se lancent fasse partie du jeu. Il est évident que tout cela ne peut que découler d'une certaine cohérence. D'une adhérence et d'une évolution à toutes épreuves.

Les entraîneurs qui arrivent à s'y faire une place savent parfaitement que les dispositifs liés au travail technique, tactique et physique ont changé. Ils n'ont plus la même signification. Ou presque. Ceux qui sont dans le bain depuis longtemps doivent aussi savoir ajuster leurs convictions et leurs connaissances en fonction des nouvelles évolutions. Le problème est que l'environnement dans lequel ils évoluaient a longtemps souffert d'un changement artificiel. Ce qui a été entrepris jusque-là en demi-mesure s'est avéré incongru, incomplet et dans le meilleur des cas un palliatif. Les bonnes évolutions amènent souvent les grands changements. Et si on n'est pas prêt à changer, c'est qu'on ne veut pas progresser.

Il faut dire que ce qui est demandé à ce niveau tourne autour du jeu, des convictions des techniciens et de leur mode d'emploi. De la passion, de la persévérance. Mais également des choix les plus appropriés. Dans le même ordre d'idées, ce qui est aussi exigé devrait tenir compte assurément de l'idée qu'un entraîneur pourrait se faire du jeu et des approches à la fois techniques et tactiques. Au-delà des contraintes et des obligations, des attentes et des appréhensions, certains n'hésitent pas à se remettre en cause, à recomposer leurs priorités. Aussi bien dans le choix des joueurs que dans celui qui a trait aux conceptions tactiques. Ils savent parfaitement que le football n'est plus seulement une référence de jeu et de terrain, mais aussi et surtout d'adaptation, d'assimilation et d'accoutumance.

Une pareille exigence, consolante pour certains, désolante pour d'autres, satisfaisante ou décevante, reste un bon sujet de réflexion autour de tout le football tunisien.