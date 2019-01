Tunisie: La victoire du cœur

Avertissements : Mida, Gharsallaoui, Ammar.

CSHL : Gasmi, Kanzari, Meskini, Boulaâbi, Mabrouk, Foudai (Sangol), Jamel (Belhadj), Khaoui, Aboud (Pokpo), Ben Salem, Matsamba.

SG : Kalaï, Ben Sassi, Tlili, Zahoui, Mida, Ragoubi (Gmatch), Ammar (Abdessalem), Gharsallaoui, Izaka, Lamjed Ameur, Orkoma.

Quel plus bel hommage Hammam-lifois et Gabésiens pouvaient rendre à la coupe de Tunisie hier après-midi ? Une première mi-temps ennuyeuse dans un stade vide et glacial, avant que la fameuse magie de la coupe n'opère et fasse basculer le match dans la folie après la reprise.

Il y a d'abord cette première période de jeu sans intensité, sans pressing, sans envie, durant laquelle les quelques personnes qui se sont risquées à braver le froid du stade d'Hammam-Lif sont condamnées à ne lever la voix que sur quelques ballons de récupération et des courses désespérées de Ben Salem ou de Izaka qui n'ont aucune chance d'aller au bout.

Lamjed Ameur ouvre le score pour le SG en effectuant un centre-tir qui a surpris le gardien hammam-lifois et sa défense incapable de faire face à cette balle. Mais, avant l'ouverture du score, Gharsallaoui récupéra la balle au milieu du terrain après une mauvaise passe du faible Kanzari, dribbla trois défenseurs avant de tirer mais le gardien Gabsi écarta le danger, le corner a été botté par Lamjed Ameur qui a failli ouvrir le score.

Après ce but gabésien, les locaux ont fait un semblant de pressing pour égaliser. Mais la lenteur du milieu de terrain composé par le duo Aboud et Jamel n'a pas été décisive. Ajouter à cela les longues passes ratées de Boulaâbi vers Ben Salem qui n'ont pas arrangé les choses. Le SG s'est recroquevillé en défense, profitant des espaces laissés par les banlieusards. Les 45 mn de cette première mi-temps furent assez fades et ennuyeuses. Heureusement que le but de Lamjed Ameur est venu assez tôt pour donner plus de chaleur sur le terrain.

La maîtrise tactique des Gabésiens

A la reprise, les visiteurs reprirent leur domination et juste deux minutes, Lamjed Ameur centra sur le côté gauche, la défense hammam-lifoise -- distraite à souhait -- n'a pu empêcher le défenseur Ahmed Ammar d'aggraver le score pour le SG (47'). Comme si les Gabésiens avaient passé un pacte avec leur entraîneur Okbi, les joueurs ont fait bloc pour tenir le choc sous les assauts hammam-lifois menés par Ben Salem. Ce dernier a eu trois opportunités pour réduire le score (58', 61' et 69'), mais en vain.

La défense gabésienne fut assez vigilante pour écarter le danger. A 2-0, le CSHL a perdu tous ses duels. Les joueurs hammam-lifois évoluèrent sans âme et sans tactique, profitant de ces défaillances locales, les Gabésiens étaient supérieurs techniquement et tactiquement.

Le SG méritait amplement sa qualification au tour suivant. L'équipe gabésienne fut métamorphosée depuis le retour de Mourad Okbi. Elle a pris sa revanche sur un ensemble hammam-lifois sans cœur et sans stratégie.