Tunisie: Le CSS sur la bonne voie...

Pour le Club Sfaxien, ce fut réellement de l'attendu pour les deux premiers rounds. Une bonne entrée en matière au détriment d'Ezzamalek. Il a fallu tout juste une heure pour que les Sfaxiennes, supérieures à tous les niveaux, viennent à bout des Egyptiennes sur un score sans appel. 25-15, 25-19, 25-21. Scénario identique pour la seconde rencontre. Le CSS l'emporte avec aisance face aux Marocaines du Difaa Hasani El Jadidi, 25-19, 25-17 et 25-23. Les deux performances acquises attestent la bonne forme du moment de l'équipe de Sfax et sa détermination décuplée à réaliser un joli parcours. Le représentant tunisien devait ajouter, hier, à son actif une troisième victoire en affrontant l'équipe d'El Moharek du Bahreïn.

Pour les trois journées restantes, le sort a voulu que le Club Sfaxien rencontre trois adversaires égyptiens. Lors de la journée de clôture de ce dimanche, l'opposition sera dure pour le CSS qui aura en face le tenant du titre, Al Ahly. Ce sera «la finale» attendue et le jour de vérité.

Le CSS compte un effectif riche, renforcé pour la circonstance par l'Américaine Ayama Whitakarc en qualité de contreuse centrale. Aux côtés d'elle et dans la même spécialité, il y a Rim Missaoui et Chourouk Klaï. On trouve en tant que passeuses Nihal Kbaïer et Maroua Barhoumi. Les deux opposées, la Brésilienne Karoulina et Aya Ismaïl. Celles qui occupent le poste 4 seront Rahma Agrebi, Jihane Mohamed, Khouloud Sammoud et Ahlem Traï, alors que les deux sœurs Nouha et Nihed joueront le rôle de libéro.