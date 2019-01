Tunisie: «Ça finira par payer !»

interview

J'ai opté pour le Club Africain parce que c'est un club réputé. En France, la réputation du CA est établie. Je connais également un bon nombre de joueurs qui ont évolué au CA avant de rejoindre l'Europe. C'était motivant pour moi. Au début j'ai eu également des contacts avec l'Espérance de Tunis, mais finalement mon choix s'est porté sur le club de Bab Jedid. Ma décision a été prise rapidement et j'ai demandé à mes agents de se concentrer uniquement sur l'offre du Club Africain. Les négociations ont été longues mais finalement ça s'est bien passé.

Et votre intégration ?

Pour être honnête, ce n'est pas facile pour moi parce que depuis six mois je m'entraîne dur. Sauf qu'un joueur qui reste sur le carreau est un joueur forcément amer !

Bref, on ne m'a pas encore donné ma chance. Pour être honnête avec tout le monde, il faut dire que je ne connais pas la raison réelle de ma mise à l'écart. Lors des matchs amicaux disputés, j'ai pourtant tout donné, en vain...

Cependant, je continue à travailler, à m'accrocher, en espérant taper dans l'œil du staff technique.

Votre nom ne figure même pas dans la liste africaine...

C'est vrai, je ne suis pas inscrit dans la liste africaine et c'est très difficile à admettre et à digérer. Mais bon, je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur car tels sont les choix du coach. Je continuerai donc à me battre pour arracher à terme ma place.

Avez-vous eu des échanges avec Chiheb Ellili ?

Franchement, je n'ai jamais eu de conversations à bâtons rompus avec lui. Mais parfois je croise le président Abdessalem Younsi et on parle un peu de ma situation.

J'ai d'ailleurs retenu qu'il est indisposé par ma situation.

Quels sont vos objectifs cette saison ?

Bien évidemment, mon objectif principal c'est de gagner mes galons au sein du groupe. Je suis un joueur ambitieux. Je veux à tout prix m'affirmer et m'imposer à terme. Il est à noter que je reçois souvent des messages de soutien et d'encouragement de la part des supporters. Cela me va droit au cœur.

Craignez-vous une saison blanche?

Bien sûr, je viens de cirer le banc durant six mois ! Si ça se prolongeait, ce serait un constat d'échec!

Demanderez-vous un bon de sortie en été si votre situation reste la même ?

Je me donnerais le temps de la réflexion. Il ne faut pas oublier que je suis capitaine de la sélection U23 du Sénégal. On a des échéances importantes, dont la CAN U23 et les Jeux olympiques de 2020. De ce fait, il faut que je reste compétitif en enchaînant les matchs...

Espérez-vous un jour rejoindre l'équipe A des Lions de la Teranga?

Bien sûr. Sauf que pour y parvenir, il faut tout d'abord m'imposer au CA. Vous savez, la C1 est une vitrine. Dommage car en faisant partie de l'effectif clubiste, j'aurais pu me révéler. Peut-être un jour, qui sait. Inchallah avec un destin moins capricieux...