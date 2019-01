Tunisie: Dans l'attente d'un arbitrage

Certains enseignants marquent les absences pour toute une classe, y compris l'élève ou deux qui tiennent à suivre les cours.

L'administration reste intraitable et exige un billet d'entrée avec convocation des parents. La faute, pourtant, n'est pas celle de l'élève. Le climat général est exceptionnel. Il ne serait pas logique d'exiger des billets, quotidiennement, en présence des parents de l'élève. C'est inadmissible. Pourquoi ne pas assurer la présence des enseignants d'abord ?

Tout le monde sait que les cours ne sont plus assurés totalement depuis plusieurs semaines. De l'aveu même du secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, cette désaffection touche près de 80 % des élèves.

Il y a des parents qui vont même jusqu'à accuser quelques directeurs de faire le jeu du syndicat en demandant aux élèves de quitter l'école au lieu d'y rester à attendre l'arrivée hypothétique de leurs professeurs. Ce double-jeu reste un sujet de préoccupation dont il faudra débattre dans les prochains jours. Car ces fonctionnaires ne remplissent plus comme il se doit leur mission et ne se sentent plus liés par des obligations réglementaires.

En tout cas, les parents et les associations civiles semblent plus déterminées qu'avant à se prendre en charge et s'assumer en vue de trouver une issue à ce blocage qui ne veut pas finir. De nombreuses propositions sont en cours de discussion pour adopter des mesures pratiques afin de faire face à ce problème persistant. Les mouvements de protestation vont s'intensifier en attendant d'autres plus concrets.

Le 1er février sera, justement, un deuxième jour de colère des parents précédant celui du syndicat prévu le 6 février (durant la semaine des vacances qui démarrent le 4 février et se terminent le 10). Les participants à cette manifestation viendront rappeler avec insistance aux responsables de ce conflit qu'il est temps de ne plus porter atteinte aux intérêts de millions d'élèves et de parents. La coupe est pleine et ils ne se limiteront plus à des actions de protestation.

Le recours à la justice devient plus insistant même s'ils savent d'avance que les éventuelles décisions rencontreront plus de rejet et entraîneraient d'autres complications. Ils savent, aussi, qu'il y a beaucoup trop de silence de part et d'autre. Ces politiciens, ces défenseurs des droits, ces spécialistes en tout genre restent muets devant une catastrophe réelle alors qu'on les voit s'emporter sur d'autres sujets mineurs.

C'est, aujourd'hui à la justice de peser de tout son poids pour dire son dernier mot même s'il ne pourra pas être appliqué en raison de la puissance présumée des syndicats. Ces derniers ont montré qu'ils pouvaient être au-dessus de tout et de tous. La force n'est pas à la loi mais à l'anarchie.

Mais, sans trop présumer de l'efficacité de la justice, des associations de parents optent pour la sagesse et le bon sens. Ils préconisent un arbitrage de personnalités influentes ou d'organisations représentatives. Ils en appellent tous à la raison.

Il est évident, désormais, que les deux protagonistes sont arrivés à un tel degré de défiance qu'il ne sera plus possible d'envisager un retour serein aux négociations. L'opposition est telle qu'elle ne laisse aucune porte ouverte malgré les déclarations de façade qui laissent penser que rien n'est perdu.

En arriverons-nous aux mêmes procédés que ceux utilisés par la Fges (manifestations, rassemblements, sit-in devant les sièges du syndicat ou devant l'Ugtt de la part des parents et des représentants de la société civile) ?

Beaucoup de parents n'écartent pas cette idée bien qu'ils penchent beaucoup plus pour la force de la loi conjuguée à celle de la force de la dissuasion grâce à la présence continue sur la scène publique et médiatique.

Il est temps de mettre fin à la rhétorique et de passer aux actes. Les gens sont las d'entendre ces appels incessants à des « négociations sérieuses » alors que personne n'a montré le minimum de sérieux dans quelque round de négociations que ce soit.