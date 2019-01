Tunisie: Une collaboration fructueuse

Par ailleurs, il a visité, mercredi dernier, le Francis Crick Institute à Londres, un important centre de recherches biomédicales spécialisé dans les pathologies neurologiques et la cancérologie.

Ce centre, qui a été fondé en 2016, est équipé des technologies les plus avancées. Il emploie 1.200 chercheurs permanents de 70 nationalités différentes. Mme Louise Howit, Directrice des événements et des conférences, lui a présenté le mode de fonctionnement de cette imposante structure de recherche et lui a fait visiter ses différents départements.

Pour sa part, M. Slim Khalbous, a présenté à ses hôtes les principales structures de recherche médicales en Tunisie et notamment le Biotechpole de Sidi Thabet, spécialisé en biopharmacie. Il a ensuite exposé les principales pistes de collaboration entre le Francis Crick Institute et les chercheurs et les centres de recherche tunisiens, notamment dans cette discipline qui est en plein essor. La possibilité de programmer des stages de recherche pour les doctorants et d'associer des chercheurs tunisiens à ce centre dans le cadre de contrats Post'doc a été également abordée.

Cette idée a été accueillie favorablement par le centre qui tient à consolider son ouverture à l'international.

C'est l'ambassade tunisienne qui devrait se charger du suivi de cette visite en mettant en relation les Directions générales de la recherche scientifique et de la coopération internationale avec les départements concernés au sein de l'institution de recherche britannique.