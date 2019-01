Tunisie: Rachid Ghoulem et Aya Daghnouj en concert !

Cette soirée s'inscrit dans le cadre du cycle musical «Majaless Al-Tarab» du Pôle Musique et Opéra qui a déjà présenté de grands noms tunisiens et arabes du registre «Tarab» dans le cadre de soirées organisées à la Cité de la culture.

Rachid Ghoulem est un chanteur qui se démarque par ses grandes capacités vocales et ses interprétations de Mouwachahat et de chants spirituels qui lui ont valu un grand succès à la Maison de l'opéra du Caire et partout ailleurs.

Aya Daghnouj est un pur produit de la Rachidia et dont le timbre vocal a fasciné les plus grands musiciens tunisiens et arabes.

Ils se produiront ensemble et tour à tour, sur la scène du Théâtre de l'opéra à la Cité de la culture de Tunis, accompagnés par l'Orchestre national tunisien, sous la houlette du maestro Mohamed Lassoued, pour présenter un programme de musique et de chant riche en couleurs et en sonorités puisant dans le registre «tarabique» au grand plaisir des amateurs du genre.