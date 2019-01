Tunisie: Et de six pour Ferjani Sassi

Ezzamalek a battu Misr Elmaqasah sur le score de quatre buts à un et consolide ainsi première place au classement général.

Ferjani Sassi a inscrit les troisième et quatrième buts d'Ezzamalek aux 58' et 72' minutes. Ce doublé permet au milieu de terrain tunisien d'inscrire ses 5e et 6e réalisations en championnat.

Affaire Ezechiel : Al Jarry met les choses au clair

L'exécutif d'Abdessalem Younsi s'est récemment acquitté des indemnités de retard relatives au transfert du Tchadien.

Plusieurs sources avaient évoqué une sanction de (-6) points infligée au Club Africain dans le dossier de la formation russe de Grozny à la suite du transfert de l'attaquant tchadien Ezechiel Ndouassel. Cent mille euros n'avaient pas été versés à la formation russe dans les délais légaux, ce qui aurait poussé la Fifa à sanctionner le Club Africain. Ce faisant, le comité directeur du Club Africain a vite fait de réagir en réglant récemment le montant dû à la formation russe au sujet du transfert d'Ezechiel Ndouassel.

Cette somme de 100.000 euros représente les indemnités de retard, car seulement le principal de la sanction financière a été réglé par la Fédération tunisienne de football. Quel sort attend le CA alors ? Le président de la FTF, Wadii Al Jarry a, quant à lui, déclaré que la FTF a payé le montant de 500.000 euros, montant que réclame le club russe d'Ezechiel Ndouassel, Grozny Terek, mais n'a pas payé les frais de pénalité qui sont de l'ordre de 100.000 euros.

Se défendant de toute responsabilité sur ces frais impayés qui ont causé le retrait de 6 points au Club Africain en championnat, Al Jarry a indiqué que c'est le CA qui devait payer les frais de pénalité.

A noter que d'après les règlements, cette sanction de retrait de six points devait entrer en vigueur immédiatement sans aucune possibilité d'appel ou de négociation, quoique...

Le cas Mohamed Slim Ben Othmane

Le joueur du Club Africain,Mohamed Slim Ben Othmane, a récemment fait part de son incompréhension face à sa situation au CA. Recruté l'été dernier, le joueur a très peu joué durant la première moitié de la saison, malgré un effectif très réduit au Club Africain. Mohamed Slim Ben Othmane s'est également étonné de sa non-présence dans la liste africaine de la formation clubiste.

Sur ce, ce qui devait arriver, arriva. Le comité directeur du Club Africain a décidé de sanctionner le joueur Mohamed Slim Ben Othmane. Cette décision fait suite à une publication dans laquelle il conteste la décision du staff technique de ne pas l'inclure dans la liste africaine. Mohamed Slim Ben Othmane devra s'entraîner avec la section des Elites, avec Ali Abdi et Aymen Balbouli, avant de comparaître dans les prochains jours devant le conseil de discipline de la formation clubiste. Recruté l'été dernier, ce joueur a été très peu utilisé respectivement par José Riga et Chiheb Ellili.

Le bus de l'ESS caillassé

Le bus transportant les joueurs du club et des véhicules appartenant à des responsables de l'ESS ont été la cible de jets de pierres avant l'arrivée au stade d'El Alaâ, dans le cadre du match comptant pour la Coupe de Tunisie. Des supporters de l'ES Aloui ont attaqué le convoi de l'ESS. Cela a causé un retard des échauffements et du début du match de dix minutes environ.

Hedi Mokrani, nouvel entraîneur du CSK

Hedi Mokrani a conduit sa première séance à la tête du Club Sportif de Korba en Ligue 2. Le club capbonais avait limogé son entraîneur Nabil Ferchichi suite au nul (1-1) concédé la veille à domicile face à l'US Siliana.