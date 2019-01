Tunisie: Faire appliquer les lois votées stricto sensu

Le peuple s'interroge maintenant sur le bien-fondé de cette Assemblée de représentants de plus en plus divisés -- même dans leur propre camp -- et qui auraient comme oublié qu'ils avaient été élus pour combler ces lacunes accumulées et qui ont atteint l'ampleur d'un gouffre sans nom.

Il y a dans cet hémicycle des hommes et des femmes de bonne volonté, dignes et patriotes. On les reconnaît à leur droiture et à la sincérité de leurs propos quand ils s'expriment sur les problèmes de l'heure rencontrés sur le terrain. Et ils le font sans ménagement d'aucune sorte. Parce qu'ils sont la voix de leur région et des intérêts du peuple tunisien dans son ensemble. Ils possèdent ce côté lumineux, et cela se voit bien à leur éloquence et aux moindres détails de leur apparence. Comparés à ceux des ombres et des retourne-veste... qui se taisent sur ces problèmes et ceux liés à la sécurité du pays et à son essor, par manque de pécule, comme si cela était tabou d'en discuter.

Pourtant, comment se fait-il que l'argent coule à flots, au milieu de ce désordre total, dans lequel nous vivons ? D'où vient-il et à qui profite-t-il dans cette grande embrouille de la corruption, du marché noir et des passe-droits ? Les rumeurs vont bon train à ce sujet, et des rumeurs des plus pitoyables et scandaleuses...

Il faut faire appliquer les lois votées stricto sensu, Messieurs Dames les députés, et ne pas les jeter dans la corbeille à papier.