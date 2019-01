Soudan: FAS - Nous ne permettrons pas la chute de l'Etat et son glissement dans l'Inconnu

Khartoum — - Les Forces Armées Soudanaises (FAS) ont renouvelé leur souci de préserver la Sécurité de la Patrie et des Citoyens, de protéger leurs Vies et leurs Biens, soulignant qu'elles sont prêtes à faire face à toute Forme de Conspiration et de Tentatives visant à porter atteinte à la Sécurité Nationale Soudanaise.

Les FAS ont également affirmé leur soutien à ses Dirigeants et sa détermination à faire avorter les Complots de Traîtres.

Cela s'est produit lors d'une réunion d'Information pour les Officiers des Grades de Brigadier et de Colonel tenue à l'Académie Militaire de Nimeri.

Le Ministre de la Défense, le Lt-Gén. Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, a déclaré que les FAS sont parfaitement au courant de tous les Complots et Scénarios préparés pour exploiter les Conditions Economiques Actuelles préjudiciables à la Sécurité du pays par le biais de la Soi-disant Intifada Protégée.

Il a évoqué les tentatives de certains milieux de provoquer les FAS et de les entraîner vers des Comportements Illogiques, Inappropriés pour leur Statut et leur Histoire.

Il a déclaré que cette Crise Occasionnelle avait révélé le Caractère Malin du Bien et montré aux Hommes de Métal des FAS, soulignant qu'ils n'abandonneraient pas leur devoir de Défense de la Sécurité du Pays et de ses Dirigeants.

Pendant ce temps, le Chef d'Etat-Major, le Lt-Gén. Kamal Abdul-Maarouf, a affirmé que les FAS ne permettraient pas la Chute de l'Etat Soudanais ni son Glissement dans l'Inconnu, soulignant les Grands Sacrifices Consentis par les FAS pour réaliser la Sécurité et la Stabilité.

Il a dit que ceux qui Dirigent les Manifestations sont les mêmes visages qui sont restés Hostiles au Soudan, déformant ainsi son Image auprès du Monde et des Organisations Internationales et soutenant les Mouvements Rebelles qui se sont battus contre les FAS au cours des dernières années, ajoutant que ces éléments sont venus aujourd'hui jeter un Soupçon sur les Positions Patriotiques des FAS et à les insulter.

Le Lt- Gén. Abdul-Maarouf a souligné que les FAS ne céderaient pas le pays aux Traîtres des Dirigeants de la Rébellion Vaincue et des Agents d'Organisations Suspectes à l'Etranger, et n'hésiteraient pas à les Affronter à tout Prix, en Sacrifiant leurs âmes pour la Sécurité de la Patrie et la Sûreté des Citoyens.